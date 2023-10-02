郑秀晶：没想到2015年是f(x)最后一次

（综合讯）出身第二代韩流女团f(x)的郑秀晶（Krystal）近日受访说，没想到2016年是f(x)最后一次合体，看到同期出道的团体重组时，感到揪心想哭。

偶像歌手出身，后来转战影视圈的郑秀晶近日为宣传电影《蜘蛛窝新宇宙》（Cobweb）接受访问时，坦言“也考虑过以solo歌手身份出道，但不是没遇到适合的歌，就是行程总是无法配合”。她说：“如果有机会的话，我也想再次站上舞台。”

f(x)最后一次合体是2016年的单曲《All Mine》，最后一张正规专辑则是2015年的《4 Walls》。郑秀晶说：“其实我们没想到2015年推出的专辑会是最后一次，如果可以再重聚，我想我会很幸福。”

f(x)最后一张专辑是2015年的《4 Walls》。（取自SMTown脸书）

9月5日是f(x)出道14周年的日子，成员宋茜（Victoria）发布了一段《Hot Summer》舞蹈的影片，粉丝直呼“是我的青春”、“回忆杀”，希望有一天能盼来f(x)的重聚。

f(x)由宋茜、刘逸云（Amber）、朴善怜（Luna）、崔雪莉（Sulli）和郑秀晶五人组成，但崔雪莉于2015年8月退团，f(x)以四人团体继续活动。粉丝原盼着她能再回到团体，未料她已于2019年离世，f(x)全员合体再无可能，成为无数粉丝心中的遗憾。

郑秀晶的最新电影《蜘蛛窝新宇宙》将于10月5日在新加坡上映，主演还包括宋康昊（Song Kang-ho）、吴正世（Oh Jung-se）、林秀晶（Lim Soo-jung）和全余赟（Jeon Yeo-been）。