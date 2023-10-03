暖男杀手为世界除害虫？

旁观者

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旁观者也是加害者，因为某程度上纵容不幸发生。这是港剧《旁观者》想传达的信息之一。

香港无线与中国大陆优酷合拍的悬疑剧《旁观者》，由周柏豪、王敏奕主演，吴若希、罗天宇、马贯东和连诗雅参演，9月6日于优酷首播，这部剧也是周柏豪在无线的告别作。

20集《旁观者》题材风格有别于一般的无线师奶剧。故事以连环杀手为主线，讲述“兔子洞”咖啡店店长王觅希（周柏豪饰）拒绝当旁观者，遇到法律无法制裁的罪犯，都会“替天行道”。他与重案组督察姚自如（王敏奕饰）相遇后渐生好感，姚自如追查几起连环命案时，日渐了解凶手的想法，她知道凶手是谁之后会否亲手逮捕真凶？

地下判官的阴暗面

周柏豪饰演的王觅希表面是暖男，但有不为人知的阴暗面。王觅希童年体弱多病，曾被听信神婆的母亲强迫喝符水，弃置荒郊一夜，导致他的性格渐渐扭曲；当母子遇车祸时，他竟见死不救，让母亲葬身火海。

王觅希长大后当起地下判官，处决法律无法制裁的罪犯，包括性侵女儿的雪糕车小贩，常虐待病人的院长等。他杀人后会在尸体旁点燃白鼠尾草以“净化”死者，为世界除去害虫。

王敏奕饰演的姚自如对于声音、光线和气味等特别敏感，经常戴着耳机“与世隔绝”。（互联网）

王敏奕饰演的姚自如自小因高敏感体质，对于声音、光线和气味等特别敏感。她在日常生活中靠吃巧克力等高糖食物降低敏感性，经常戴着耳机“与世隔绝”，办案时则会喝柠檬水提高敏感度，甚至可凭这些信息代入凶手和受害者，重建案发经过。

命案接二连三，剧情紧凑

第一集便展现女警姚自如靠特异能力办案过程，房屋经纪带客人看房时，发现女屋主死在客厅的柜子里。姚自如到场后灌柠檬水，感受到女屋主死前钻进柜子找婚戒，被反锁后挣扎想逃，后来放弃求生，平静躺在柜子里等死。

后来女屋主的前夫到警局领取遗物时，一直埋怨前妻死在家里，让房子卖不出好价钱。其实女屋主生前很不快乐，这一切王觅希看在眼里，第三四集，女屋主的前夫同样死在家里的柜子，不同于之前的意外事故，前夫是被王觅希注射药物杀害后移尸进去的。

《旁观者》由一桩桩命案串起，剧情紧凑，第一集尾声又发生一桩案件，一名女子遭性侵后从高处坠落身亡，姚自如坚信她并非自杀……

基调黑暗，要角性格复杂

陆续登场的罗天宇、连诗雅也各有心魔。罗天宇饰演的丘浚祈是重案组督察，也是姚自如的搭档。这个角色有强迫症，性格鲜明，他因为在大学时期常被同学欺凌，工作后逐渐露出性格的黑暗面。连诗雅饰演的社工张柏妍初登场时患有梦游症及酗酒，当年丘浚祈被欺凌，她为讨好心仪的男同学成为帮凶，多年之后成为被丘浚祈利用的对象。

罗天宇（右）饰演的丘浚祈大学时期被同学欺凌，连诗雅饰演的张柏妍（左）成帮凶。（互联网）

另外，吴若希的网红角色也很抢眼，距离她上一部剧《青春本我》已有两年，这次她变身浓妆艳抹的网络主播采文，擅长操控人心，读大学时因成绩不理想曾唆使王觅希杀害教授。吴若希的诠释很成功，每当这个角色登场，总令人感到莫名不安。

吴若希（右）擅长操控人心，曾唆使周柏豪（左）杀害大学教授。（互联网）

《旁观者》通过不同案件展现人性的复杂、扭曲与阴暗面，基调黑暗沉重，几个主要人物性格复杂，网民甚至评论要角个个都有精神病；几条故事线交叉叙事颇烧脑，有的观众或会越看越混乱，但部分案件引人深思，像死在柜子的女屋主放不下变心的前夫，最后放弃求生，姚自如了解前因后果忍不住质问：“什么都没做的旁观者，要判（刑）多少年？”