时隔15年 梁志强李国煌程旭辉再合作拍《钱不够用3》

钱永远不够用！时隔15年，导演梁志强、李国煌、辉哥程旭辉再拍经典片续集《钱不够用3》，强攻2024年春节贺岁档！

据悉，现阶段已知的2024本地春节贺岁片就有《超磅名模》与刚举行开镜礼的《小贩之王》等，都是本土制作，来势汹汹，《钱3》出品人林德怎么看票房胜算？他老神在在：“有梁导，我还怕什么？”

林德信心满满，希望《钱不够用3》能在明年贺岁档中缔造票房新纪录。

《钱不够用》对本地电影业者绝对起了颠覆性的激励效应，1998年，一部小本经营的《钱不够用》在无人看好情况下横空杀出，本地狂卖580万元，叫原本不敢轻举妄动的电影业者相信，原来本地电影可以大有作为，如果不是《钱》，本地没人敢投资电影，大家都怕被炸成炮灰，《钱》片为电影创作者带来很多勇气与希望。

2008年，时隔10年，梁导再携爱徒国煌、辉哥高唱《钱不够用2》，这次吸金480万，成绩辉煌。

当年《钱不够用》票房亮眼。（档案照）

在梁导所拍电影的卖座龙虎榜中，最吸金前五部就包括了《钱不够用》1及2，两外三部分别是《新兵正传2》、《新兵正传3》及《新兵正传》。

“钱不够用”是本地市井小民的心声，经济不景气，通货膨胀、物价飙升、荷包很紧，这个心底诉求因疫情来袭，“钱”事更显迫切。

梁志强的《钱不够用2》在台湾放映了很久。（档案照片）

强攻2024年春节贺岁档

据最新消息，梁志强筹划多年，在众望所归下，将与本地Clover Films老板携手，以合组的HiJack公司再拍《钱不够用3》，强攻2024年春节贺岁档。

两名电影人联合发功，林德认为可以结合双方优势，一起拍好电影，引荐到更大的国际平台，而《钱3》正是两人酝酿已久的重炮创业作。

“我是花了九牛二虎之力才说服梁导答应，因为这个系列（《钱不够用》）对他很重要，充满情意结，所以他非得把剧本做好才肯拍。”林德说。

没想到《钱3》一晃15年，这一次负责为《钱》编剧的是梁志强与夏友庆，夏友庆也同时是执行导演。

《钱3》制作费280万，钻石三师徒不可少，据悉，有金马加持的李国煌将是主打男一，不知是否也与进军台湾市场的策略有关？

除此之外，也将有养眼的新生代艺人参与，卡司暂时卖关子，《钱3》将于10月中旬开拍，直至11月底，全片在本地拍摄。