歌台前辈洪小凌逝世 女儿：太突然难以接受

洪小凌20年前患上帕金森症后淡出演艺圈。（洪乙萍提供）

本地歌台前辈洪小凌（本名洪永好）10月3日凌晨2点40分离世，享年75岁。

洪小凌的大女儿洪乙萍接受《联合早报》访问时说，父亲虽然20年前患上帕金森症，但这些年来身体状况良好，不料在3日凌晨1点多突然猛咳嗽还吐血，被送到医院急救仍回天乏术。洪乙萍哽咽说：“爸爸走得太突然了，让我们难以接受！”

医院的报告显示洪小凌的肺部受感染，但洪乙萍不解地说：“他身体一直很好，没病没痛，连高血压或糖尿病都没有，怎么会突然病得那么严重呢？”

洪小凌育有两儿两女，在洪乙萍心中，父亲是个顾家又孝顺的人，“他从小教导我们人情世故和做人的道理，是一个很好很好的父亲，不但很照顾我们，也很孝顺父母，是我们的好榜样。”

洪小凌表演时的造型多变。（洪乙萍提供）

能演会唱的多方位艺人



洪小凌是继王沙、野峰、关新艺后的本地演艺界老大哥，他也是新加坡艺人工会永久名誉会长。

资深前媒体人管雪梅曾在“好久不见”专栏形容洪小凌能歌能演，会编剧、能导戏，更是搞笑高手。他当年主持歌台，兼演又唱，经常吸引大票观众，后来因患上帕金森症而淡出舞台。

洪小凌的第一张唱片是《牛肉粿条》，当年很轰动的《阮某跟人走》，就是收录在这张唱片里。他灌录过的专辑唱片还包括《歹仔劝世歌》《劝少年》《好歹一条命》《老鹅吃去风》《卖豆干》《新桃花搭渡》和《母子探监》等；不少还是自己填词作曲，像因电影《881》再次被传唱的《12莲花》就是他的作品。

洪小凌治丧地点位于芽笼峇鲁第94座，10月7日上午11点出殡，前往光明山普觉禅寺火化。