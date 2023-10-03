娱乐吃瓜：郑少秋的两段婚姻三个女人四个女儿

星期天（10月1日）传出郑少秋大女儿郑安仪在美国轻生，新闻曝光后不少人才恍然发现或想起，原来除了沈殿霞（肥姐）所生的郑欣宜，以及与现任妻子官晶华的两个女儿郑咏恩和郑咏曦，郑少秋还曾与演员训练班同学卢慧茹相恋并生下一女。

郑少秋当年的楚留香角色堪称经典，而他戏里戏外的女人缘都极佳，感情生活也备受瞩目，他历经两段婚姻，背后则有四个女人，其中三人为他生下了四个女儿。

郑少秋当年楚留香的角色迷倒不少观众。（互联网）

未成名就当父亲

1947年出生的郑少秋原名黄可中，后来随继父姓郑，改名郑创世。他原本出身书香门第，自带一股书卷之气却不爱读书反而热衷表演，十几岁就进入影视圈跑龙套，在籍籍无名时遇到了生命中的第一个女人卢慧茹。

他16岁时报考演员训练班，认识了班上同学卢慧茹，并与其相恋，两人不到20岁就在一起生活。卢慧茹当年深爱着郑少秋，尽管他当时没名气，两人也没有夫妻名分，但她依然不顾一切为他生女。

后来郑少秋签约TVB开启了演艺之路，与卢慧茹也渐行渐远。两人最终分手，卢慧茹带着女儿远走他乡。

隐瞒森森有女儿一事



与卢慧茹分手后，郑少秋喜欢上女艺人森森，两人很快便坠入爱河，甚至在报章刊登情书，将感情公之于众。就在他们谈婚论嫁的时候，女方父母得知郑少秋有一个女儿，于是极力反对这门亲事，这段感情也就这样结束了。

肥姐当时甚至还当了“信差”，帮好友森森给郑少秋送去分手信，也就因为这封信，种下了两人日后的情分。

郑少秋和森森当年已到谈婚论嫁的阶段，最终因女方父母反对而告吹。（互联网）

沈殿霞动用人脉帮助郑少秋



郑少秋收到森森的分手信时非常伤心，让沈殿霞对他由怜悯生爱，后来更爱上风流倜傥的郑少秋，不顾外界的看法跟他同居了11年。

当时两人在各方面都有很大的差距。首先，外貌上沈殿霞因为身形肥胖得名“肥姐”，而郑少秋外形儒雅帅气，古装扮相更是一身英气。其次，当年的沈殿霞已是很有名的主持人，而郑少秋还是个初出茅庐的演员。

尽管如此，沈殿霞依旧死心塌地跟郑少秋过日子，并动用自己的人脉为男方的事业铺路。后来郑少秋的事业越来越旺，接二连三演出金庸古龙剧的男主角，演出张无忌和楚留香等经典的武侠角色。

走红后的郑少秋绯闻不断，他在1984年拍摄《楚留香新传》时，认识同剧演员官晶华，两人的绯闻传得沸沸扬扬。沈殿霞得知后逼问郑少秋，结果郑少秋为自证清白，便与沈殿霞结婚了。

1985年，沈殿霞穿着一件旧的蓝色旗袍，没有婚纱、没有摆酒，连结婚照都没有拍，就这样嫁给了郑少秋。沈殿霞婚后还不顾健康，为男方生下了女儿郑欣宜。但两人的婚姻只维持了短短三年，便以离婚收场。

郑欣宜从小在缺乏父爱的环境下成长，但她获得母亲沈殿霞和娱乐圈长辈满满的爱。（互联网）

离婚后与官晶华旧情复燃

郑少秋和沈殿霞离婚后，与官晶华旧情复燃，并且很快就走进婚姻的殿堂，女方后来为他生下了两个女儿。

迅速再婚让郑少秋被冠上负心汉的罪名，官晶华也从此淡出演艺圈，一家人的生活相当低调，两个女儿也没有进入演艺圈。郑欣宜和同父异母的妹妹郑咏恩曾传出不和，但后来郑欣宜在社媒上传两人合照辟谣。两人还一同为郑少秋庆生，甚至多次一同出席活动，郑咏恩传出负面新闻时，郑欣宜也曾为她护航，姐妹感情不错。

郑少秋、官晶华和两个女儿生活低调。（互联网）

四个女儿命运大不同



郑少秋的四个女儿中，大女儿郑安仪甚少被提及。据知，郑安仪因母亲的关系与父亲没有联络，但长大后对父母分手一事表示理解，几年前郑少秋到美国拉斯维加斯登台，父女俩曾见过面。

从小因为破碎家庭的影响，加上本身深陷三角恋，郑安仪一直都郁郁寡欢，最终走上了绝路。

相比之下，郑欣宜虽然同样面对父母的感情问题，也自小缺乏父爱，但仍集万千宠爱于一身。在肥姐离世后，她继承一笔巨额遗产，本应生活无忧，但她仍坚持凭自己的努力，并在演艺圈发展得不错。只不过近期传出她饱受抑郁症困扰，精神状况备受关注。

官晶华所生的郑咏恩和郑咏曦自幼在父母的宠爱下成长，但相对比较低调。有指早年郑咏恩极为抗拒自己的名字与欣宜摆在一起，甚至有指二人面和心不和，不过两人的关系近年已缓和。

郑安仪因家庭和感情缘故，情绪不佳而轻生。（互联网）

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