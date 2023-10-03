第60届金马奖入围名单揭晓 新马台联制片《五月雪》入围9奖

第60届金马奖10月3日下午公布入围名单，由去年的影帝黄秋生和金马执委会执行长闻天祥一同揭晓。新加坡堂堂映画与马来西亚、台湾公司制作的电影《五月雪》入围最佳剧情片、最佳导演（张吉安）、最佳改编剧本、最佳女配角（万芳）、最佳摄影、最佳原创电影歌曲、最佳原创电影音乐、最佳造型设计和最佳音效共9个奖，是入围最多奖项的影片。

导演张吉安告诉《联合早报》：“感谢电影之神眷顾，金马评委青睐，马新台三地团队的努力成果。耗14年筹拍而成的《五月雪》，路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。谨以此片，献给513事件罹难者和幸存者。”

许光汉（右）和林柏宏凭《关于我和鬼变成家人的那件事》一起入围影帝。（互联网）

《关于我和鬼变成家人的那件事》入围8奖紧追在后，包括许光汉和林柏宏凭这部影片一起入围影帝，其他影帝入围者是阮经天、吴慷仁和王柏杰。强势回归的陆小芬与胡伶、林品彤、余香凝、钟雪莹争夺影后。

《关于我和鬼变成家人的那件事》、《五月雪》、《疫起》、《石门》、《年少日记》角逐最佳剧情片。

“终身成就奖”颁发给影坛巨星，也是金马影后林青霞，以及台湾新电影代表人物、金马奖最佳导演与摄影双料得主陈坤厚。

杨千霈第14次主持星光大道

本届金马奖颁奖典礼星光大道主持人是第14次主持星光大道的杨千霈，以及曾以“Kano”入围最佳新演员的曹佑宁。经验丰富的杨千霈分享说，接下主持棒后会尽量推掉工作闭关。

曹佑宁坦言接下星光大道主持人有点害怕：“因为我口条没这么好，脑筋也没有办法转这么快，我觉得这是一个挑战，可能人生中也只有这么一次，就好好去挑战。”不过女友王净鼓励他好好把握难得的机会。

“金马60”由国际名导李安担任评审团主席，颁奖典礼将于11月25日在台北国父纪念馆举行。

部分入围名单

最佳男主角：许光汉（《关于我和鬼变成家人的那件事》）、林柏宏（《关于我和鬼变成家人的那件事》）、吴慷仁（《富都青年》）、王柏杰（《疫起》）、阮经天（《周处除三害》）

最佳女主角：胡伶（《菠萝，凤梨》）、林品彤（《小晓》）、钟雪莹（《填词捻》）、陆小芬（《本日公休》）、余香凝（《白日之下》）

最佳男配角：陈泽耀（《富都青年》）、黄梓乐（《年少日记》）、陈慕义（《老狐狸》）、傅孟柏（《本日公休》）、林保怡（《白日之下》）

最佳女配角：刘奕儿（《老狐狸》）、陈意涵（《小晓》）、万芳（《五月雪》）、方志友（《本日公休》）、梁雍婷（《白日之下》）

最佳导演：黄骥、大塚龙治（《石门》）、程伟豪（《关于我和鬼变成家人的那件事》）、萧雅全（《老狐狸》）、张吉安（《五月雪》）、黄精甫（《周处除三害》）