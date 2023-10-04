《天生一对》续集出击 “泰流” 招牌擦得更亮？

2018年推出的泰剧《天生一对》不仅在亚洲掀起追看热潮，也为“泰流”打开国际大门，吸引远至拉美、非洲地区的观众，成绩斐然。男女主角Pope Thanawat和Bella Ranee也凭剧爆红，人气高涨。《天生一对》续集相隔五年，即将在10月20日与本地观众见面。夹带之前的人气，续集能否再攀高峰，把泰流的招牌擦得更亮？

很久以前，提到泰国影视作品时，大部分人只会想到恐怖片；2018年，穿越爱情泰剧《天生一对》播出后，除了在泰国掀起追看热潮，更形成一股势力，带动“泰流”冲出国门。《天生一对》IP成为金字招牌，男女主角Pope Thanawat（坡塔纳瓦特）和Bella Ranee（贝拉蓝妮）爆红，电影版2022年上映。



一波推动着一波，泰剧种类越来越多样，包括泰国BL剧（Boys’ Love，男男恋题材剧）崛起，更多翻拍剧如泰版《流星花园》《来自星星的你》进入观众眼帘，凭剧爆红的泰国年轻偶像如Bright、Win和“KinnPorsche帮”，人气也水涨船高。

为泰剧打开国际大门早在《天生一对》播出前，已有海外观众支持泰剧，该剧在2018年后，这群观众渐渐脱离“小众”。从前，他们或许得去非法网站找剧看，如今，在爱奇艺国际站、Viu等串流平台都能看到泰剧。新传媒8月宣布，已与泰国影视娱乐公司BEC World签约，接下来在mewatch推出超过600小时的泰国作品，让本地观众免费观看，打头阵的是《天生一对》续集。