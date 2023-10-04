港导何爵天感激毛舜筠、郑中基默助新人

9月29日举行的“香港电影巡礼”新加坡站放映粤语原音黑色喜剧《死尸死时四十四》，和改编自2013年“大角咀肢解父母案”的律政悬疑犯罪片《正义回廊》。

资深大咖无私提点新人

拍摄两部电影的香港独立片导演何爵天接受《联合早报》访问时透露，资深的大咖演员郑中基、毛舜筠、刘江和陈汉娜，这些年一直默默帮助年轻新导演。例如毛舜筠除了给予他建议与指导外，也会提点年轻演员如吕爵安、杨伟伦等，并主动为年轻演员加戏，让他们有更多表现机会和空间。

何爵天说：“他们都不是那种会抢戏的大牌，不会要求焦点在自己身上，一点都不霸道。我觉得拍这个电影最感人的地方就是，大家都在互相帮忙跟合作。这些资深艺人很无私，真的非常感谢他们！”

《死尸死时四十四》以黑色幽默、荒诞喜剧形式，描绘亲人及邻舍之间的关系和种种社会现象，全片时间点发生在公寓某层楼的24小时内，和《正义回廊》类似，两部片都穿插新颖的舞台剧呈现手法。

关心房价胜过亲情

《正》香港上映时好评如潮，也让何爵天拿下2022年香港电影导演会年度大奖“新晋导演”，以及第41届香港电影金像奖新晋导演等大奖。在片中饰演低智杀人犯的麦沛东，更凭此片一举夺下第十六届亚洲电影大奖最佳新演员奖，并入围第41届香港电影金像奖最佳男主角奖。

何爵天说，《正》和《死》虽然呈现手法迥异但背景都围绕在“楼房”，《正》男主角为房子弑父杀母，《死》的公寓居民则担心死尸搞垮楼价而瞎忙。

他说：“这些都是香港和许多大城市所面对的问题。相信新加坡也是。就是大家拼命保护自己的财产价值，甚至远胜于关心家人、父母，展现人性的黑暗面，充满反讽。”

新锐港导已没机会北上

香港电影处在更迭期，很多成名港导为了更大的电影市场纷纷北上拍片，现在的香港新锐导演，在这波电影新新浪潮中何去何从？

“我们这一代的新导演，已经很难再拍中国大陆片。不是我不想，而是这些机会已经轮不到我们。现在大陆的年轻导演已经很厉害了，他们没必要找一个香港导演。与其去另外一个不熟悉的地方拍片，我觉得还是留在这里，把属于香港的故事说好。”

麦沛东从舞台剧跨界电影

麦沛东是名副其实的“舞台剧童星”，从小就接受舞台剧训练，磨出一身扎实的演技功底。不过，也因为演惯舞台剧，他起初演电影时碰到一定的障碍。导演何爵天和《正义回廊》的对手杨伟伦得帮他从较夸张的舞台剧演绎模式中抽离，让麦沛东更准确掌握电影的表演语言与节奏。

何爵天说：“我要让他（麦沛东）了解电影语言是完全不同的东西。舞台剧的声音要很大很清晰，要让观众听得到，电影演员是要收敛的。”

麦沛东从小就演舞台剧，从演艺学院科班毕业，开始拍电影时很难摆脱舞台剧手法。他说：“幸运的是，我拍《正义回廊》前还拍了一些电视剧，也在香港电台拍了百多集的短片，稍微抓到影视拍摄的节奏。

演绎低智杀人犯，麦沛东特地看了当事人的YouTube访问片段，设计了一些小动作，以便更好揣摩角色的心理状态。第一次挑战高难度角色就扫奖，麦沛东说他未来想挑战平淡的“office boy”角色，因为演平凡的普通人更考演技。

虽然拍电影得到奖项认可，但舞台剧始终还是麦沛东的最爱。他说：“做舞台剧靠的就是一股热血跟热情。做这个东西，就是开心啊。所有参与者就好像一个大家庭，很有吸引力，虽然钱赚得不多，哈哈。”