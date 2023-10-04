陈泂江完成“国事” 2024年迎接女宝宝

结婚近两年，37岁的陈泂江完成“国事”，2024年迎接女宝宝！

陈泂江星期二（10月4日）早上在社交媒体宣布好消息，随后接受《联合早报》访问。准爸爸开心地说，圈外妻子7月告知怀孕消息，“当时是凌晨5时，我准备上班前，妻子拿验孕棒给我看，我一愣，下一秒被幸福感侵袭，我们拥抱，沉浸在喜悦中！”

妻子目前怀孕四个月，情况稳定，所以选择在这时公布喜讯。陈泂江主演的新剧《金色大道》9月中举行记者会，他笑说，很怕在会上泄密，若被问起“做人”会不知所措，还好当天没被媒体问到相关问题。记者打趣说，数月来总是会问他“是不是要当爸啦”，偏偏那次没问。

陈泂江2022年8月在《卫国先锋2》记者会上曾告诉早报，想为国家贡献宝宝，为新加坡的人口加油。记者重提此事时，他笑说：“我完成‘国事’了！”

妻子与腹中儿的健康最重要。他过去三个月陪在妻子身边打点大小事，妻子不难“伺候”，若有想吃的食物，他就尽快载爱妻去吃，“无论车得开多远，我都去！有一次，她起床后想吃快餐，我们就快点去吃，没问题，我觉得很幸福！”

陈泂江上周在法国巴黎工作，四天无法待在妻子身边。在异地的他，心情七上八下的，担心妻子无法打理生活大小事，怕她会太累，“当时还没公布喜讯，还不能四处拜托别人照顾她，那几天只好透过电话和短信关注她的情况。”

陈泂江笑说，日后极可能当不成黑脸家长，反而成为“女儿奴”，新目标是成为完美爸爸。至于何谓“完美”，待他慢慢摸索。他一年前曾告诉记者，希望未来组成一家五口，当时说：“车子的后座有三个位子，坐满不要浪费，如果再多两子，就买辆七人座的车……”他目前离目标更进一步了。

陈泂江的妻子至今未公开露脸。（取自陈泂江IG）

陈太太至今未公开露脸，包括这次在社媒宣布喜讯时，陈泂江也刻意挡住妻子的脸。

陈泂江2021年12月无预警宣布婚讯。他与另一半是大学同学，陈泂江婚前承认有女友，但对恋情以及对方的身份总是三缄其口。两人爱情长跑12年后成婚。他曾这么形容太太：“特别顾家、孝顺、细心、漂亮、善良、爱动物，事事都先为我着想，一直默默地支持我。”