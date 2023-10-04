周冬雨凭《燃冬》获提名亚太电影大奖“最佳表演”奖

新加坡导演陈哲艺执导，并由周冬雨、刘昊然和屈楚萧主演的文艺片《燃冬》报捷，女主角周冬雨凭《燃》获得第16届亚太电影大奖（Asia Pacific Screen Awards）“最佳表演”奖项提名。她将和刚凭德国名导Wim Wenders《完美的日子》（Perfect Days）获封康城影帝的役所广司（Koji Yakusho）争夺这个奖项。

《燃》片曾入围康城影展“一种关注”单元，并将代表新加坡选送第96届奥斯卡“最佳国际电影“奖项”。这也是陈哲艺继《爸妈不在家》和《热带雨》后，第三部“申奥”的执导电影作品。

影片中，周冬雨饰演因伤患放弃花式溜冰运动的导游娜娜。

周冬雨将和今年康城影帝役所广司角逐“最佳表演”奖。（取自康城影展网站。）

新马合资奇幻片《虎纹少女》与是枝裕和《怪物》争奖



这届的亚太电影大奖竞争激烈，由滨口龙介（Ryusuke Hamaguchi）执导，今年刚获奥斯卡“最佳国际影片”的《邪恶根本不存在》（Evil Does Not Exist），入围角逐这次亚太电影大奖“最佳影片”。

新马合作电影《虎纹少女》导演余修善之前开心宣布获得国际影评人周最大奖“最佳影片”。（前景娱乐提供）

美、加、韩合拍的小品电影《之前的我们》（Past Lives）韩裔导演宋席琳（Celine Song）也会和日本大导是枝裕和（Hirokazu Koreeda）争夺“最佳导演”奖项。

小品电影《之前的我们》是韩裔导演宋席琳的处女作，深获好评。（邵氏电影提供）

另外，新马联制的恐怖奇幻电影《虎纹少女》（Tiger Stripes）也入围了这次亚太影展的“最佳青年影片”，与是枝裕和的《怪物》（Monster）一同角逐这个奖项。