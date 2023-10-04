朱茵被爆拍剧要求多 导演声援：她没大明星架子

（香港讯）51岁港星朱茵相隔13年复出拍摄香港ViuTV新剧《反起跑线联盟2》，这次有“女神”担纲演出，让剧集未开播已万众瞩目。

然而，剧中饰演“魔鬼教师”的朱茵被爆拍摄期间规矩多多，除了要求每天专车接送之外，更定下准时收工时间，据悉其他演员则未有此待遇。朱茵还被指在围读剧本期间，严厉要求小演员“不可以说话”，理由是吵闹声会令她记不住对白，可是正式拍摄时，她又频频NG。

对于朱茵拍摄期间规矩多多惹人反感，《反起跑线联盟2》导演刘伟恒接受港媒访问时停顿了几秒，才说：“不是哦，我们的拍摄气氛很好哦……（她要求准时收工？）其实每个演员在合约上都有注明拍几个小时，但她很多时候拍完之后会留在现场跟大家玩，又会请大家吃糖水。”

提到围读时朱茵不让小演员谈话，刘伟恒即刻说：“其实是我提出，因为不想影响演员的发挥，小朋友一旦聊起来会很吵，反而是她（朱茵）说不要紧。”至于朱茵被指经常NG，拖慢拍摄进度，刘伟恒再次力挺：“她不会特别多NG，正常发挥，而且做足功课写笔记，让我感到汗颜。不过有时我会在现场改剧本，她就得临时发挥。”

至于跟“女神”合作有何感想？刘伟恒说：“最初有点怕她，因为她是大明星，又没跟她合作过。但合作后觉得她完全没有大明星架子，而且她很疼小朋友，经常买吃的给他们，又会教他们做功课。她在剧中是班主任，现实中又是妈咪，所以她教小朋友很有自己一套，她说小朋友写字要漂亮与工整，整个氛围很好。”

《反起跑线联盟2》已于9月杀青，全剧15集，预计2024年播出。