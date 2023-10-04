娱乐吃瓜：曾从新加坡败走 从Lisa争议看疯马秀的前世今生

热爆国际的Blackpink成员Lisa首场疯马秀表演在法国巴黎上演，从开幕前到落幕后，响爆全球话题。有了顶尖偶像的参与，疯马秀吸引更多人关注。可是不仅Lisa被一些生气的网民骂翻，连前往捧场的杨颖、张嘉倪也都挨骂，被批评“为色情产业站台”，甚至传出被网民抵制。

曾有西方主流媒体把疯马秀捧为“宇宙最好的裸体表演”，也有许多人反对它。它是如何发展成法国最具象征性的舞蹈演出的？其舞者又得通过怎样的挑选标准出线，待遇又如何？

原来，为了满足观众，疯马秀挑选舞者有一套严苛的标淮。记者根据下个月中疯马秀俱乐部在纽约的招聘广告，发现要加入成为其舞者，必须满足五个条件。第一，是必须为女性；第二，身高须在168和173公分之间；第三，须满18岁；第四，须曾接受古典、爵士、现代或嘻哈舞蹈训练；第五，须有表演能力和迷人个性。

据之前曾为俱乐部安排面试的人披露，创始人Alain Bernardin（阿兰贝尔纳丁）有为挑人标准设置一些不明文规定，这些“传统”在过去70多年里一直被严格遵守。有传舞者腿长必须有身长的三分之二；双乳之间的距离为21公分；肚脐至耻骨之间的距离不超过13公分等等。

浴缸留客 全裸出击

1951年5月19日，古董商兼业余画家Bernardin创立的疯马秀，在法国巴黎举行第一场表演。它设址于纪梵希（Givenchy）和圣罗兰（Yves Saint Laurent）等名牌时尚店之间，最初的定位是吸引巴黎社会的精英阶层。

开业首两年，比起红磨坊（Moulin Rouge）和丽都夜总会（Le Lido），“衣服裹身”的疯马秀看不出有多特别，叫座力不足，曾两度解散。

疯马秀凭浴缸秀在法国艳舞界站稳一席之地。（取自官网）

1954年，疯马秀大胆革新其表演形式，把一个浴缸搬上舞台，并让舞者直接在舞台上淋浴，从此欲罢不能，连演500场“浴缸秀”。之后，舞台灯光的变幻为半裸舞者的性感更添魅惑。

1968年后，全裸舞台表演在法国合法化之后，这类“一览无遗”的演出正式成为疯马秀的常态与特色。用来遮掩隐私部位的短小微薄布条，都被留在了台下。从此，疯马秀与红磨坊、丽都歌舞秀并列为巴黎夜总会三大秀。

老秀走下坡 新团队出手

疯马秀其实并非全女班，只是里面的少数男性舞者、歌手、魔术师和口技师，只能扮演串场绿叶。

据了解，俱乐部每年大约收到500份舞者申请，据说主要来自较贫穷的东欧国家，但最终大约只有20人被录取。

Alain Bernardin一手创立疯马秀。（取自官网）

舞者入选疯马秀后，在首次演出前必须接受三至五个月的训练。她们也会因个人特点，被赋予在疯马秀场的艺名。据说她们也被禁止谈恋爱，甚至有传在秀场周围的两个街区内，她们都不能和任何男性见面，任何公开活动和采访期间都会受到严密监护。

1994年，78岁的Bernardin意外去世，疯马秀由他的三个孩子继承。女儿Sophie（索菲）每个月都会定期飞往拉斯维加斯监督舞者们称重，以确保美国版本和法国疯马秀的原班标淮统一。然而，疯马秀无可避免地往下坡路走。终于在2006年，Bernardin家族决定将疯马集团出售给比利时企业家Philippe Lhomme（菲利普洛姆），并组建了一个全新的管理团队。

成文化符号 败走新加坡

新团队新招数，疯马秀开始邀请全球知名的女演员、模特、歌手跨界表演。

2009年，法国著名舞蹈家Philippe Decouflé（菲利普德库弗列）受聘担任编舞，除了创作十几场新舞蹈，还结合经典文学如奥德赛、圣女贞德的故事。Jean-Paul Gaultier（让保罗高缇耶）、Karl Lagerfeld（卡尔拉格斐）等时尚大师，都曾为疯马秀设计服饰。让疯马秀逐渐成为一种文化符号。

疯马秀于2005年底首次进驻新加坡，最后以失败告终。（档案照片）

疯马秀接着展开世界巡演，从法国走到瑞士、西班牙、乌克兰、俄罗斯、加拿大、台湾、香港以及新加坡各地。

2005年12月，首度进军亚洲的疯马秀，在新加坡克拉码头耗资700万新元设立演出据点。然而开幕一年后，其400个座位的上座率未达一半，最后关门大吉。有报道分析，主要原因是新加坡过度严格的广告指导原则，以及舞者身上被打上许多莫名其妙的灯光试图遮掩裸体，令观众败兴而归。也有人归咎表演厅太小，导致整个表演规模无法和法国相比。不过它在2017年以短暂进驻方式卷土重来。

入场穿大衣 票包鱼子酱

据了解，疯马剧场的座位只有200个多一些，提供的是亲密的观赏体验。至于最低入场者年龄，官网似乎并无规定，但不同的售票网站提供的建议也稍有不同，大概是10岁或11岁以下儿童须由父母携带入场，单人入场则最好是15岁或16岁以上。有网民指出，看疯马秀有着装规定，穿短裤、牛仔裤、运动鞋不得入内，男性观众能穿大衣配领带更好；疯马秀是裸体演出但不是下流演出，在西方社会的观点中，这对未成年观众无害。

《联合早报》记者搜索各大售票网站，发现门票有多种配套，最便宜的是纯看秀，165新元票价为最低；其他门票可包括香槟、晚餐，甚至鱼子酱，票价可突破400新元。

Lisa在疯马秀的演出比起其他舞者保守得多。（取自艺人Instagram）

有报道称，如今的巴黎疯马秀观众，女性超过一半。这次找来Lisa合作，也是为了吸引更多年轻女观众。过去一些疯马秀的相关纪录片，曾点出幕后团队对演出的严谨，不仅是舞者选拔，还有服装设计、灯光调度等，各方面趋近艺术的追求，排除掉裸体表演的原始猥亵感。

疯马秀在欧美也很少因“对女性的物化，甚至性剥削”而引起争议。没想到这回，疯马秀管理层看准韩流在欧美流行文化中兴起，尝试合二为一的文化融合，在商业上如此成功吸引了全球议论的同时，竟然也引起强烈的反弹。许多中国和韩国网民、媒体强烈认为疯马秀是不入流的演出，Lisa此举会玷污Kpop，对未成年粉丝造成负面影响。有些人甚至以“脱衣舞娘”来嘲讽她，就可以看出他们的鄙夷。或许，这仅仅是东西方文化在融合过程中无可避免的擦撞，在一场巨大的舆论与争议之中，双方各取所需，然后分道扬镳。