宋康昊演名导 反讽电影圈惹笑

蜘蛛窝新宇宙

Cobweb （M18）

娱乐性★★★／艺术性★★☆

故事：1970年代，金导演（宋康昊饰）深信只要修改故事结局，就能让已杀青的电影《蜘蛛网》成为名作，于是不顾审查局和制作人的反对，也不理演员的档期问题，执意重拍结局。

短评：致所有曾在观影后不好意思问“只有我看不懂吗”的人。影片中，出资片商看了新剧本一脸错愕问了同样的问题，引起预映会观众哄堂大笑。

这部带黑色幽默元素和自嘲意味的电影其实不难懂，一个被心魔缠身的导演想追求艺术高峰，却惹出一连串让人啼笑皆非的事。戏中戏以彩色和黑白画面切换，故事引人入胜，加上1970年代的韩国造型复古精致，细节出彩，我看得津津有味。故事虽讲电影圈，但影片给我的启示是通用原理：满壶不响，半壶叮当；身边有人愿意对你讲真话很重要，但忠言逆耳，你要听进去才行。还有，表演工作更胜于埋头苦干，哈哈。（韩语对白，附中英字幕）

前任4：英年早婚

The Ex-Files 4: Marriage Plan（PG13）

娱乐性★★★／艺术性★☆

故事：孟云（韩庚饰）和余飞（郑恺饰）是正值适婚年龄但对婚姻有不同看法的难兄难弟。余飞和感情稳定的女友展开“婚姻冷静期”，预习婚姻生活，习惯单身的孟云则带着“为何要结婚”的疑问开始相亲，通过笑话连篇的过程探讨都市男女的感情。

短评：不抱期待却觉得意外好看，诙谐机智的对白让预映会全场笑开怀。此片适合不想动脑只想大笑一场的人，就算没看过系列的前三部也能轻易与此片故事接轨。

韩庚在《前任4：英年早婚》是不婚主义者。（嘉华院线提供）

单身者多少能与韩庚的角色产生共鸣，也会问自己：真的爱上孤独，还是习惯独处？趁早厘清真心，才不至于错过有缘人。郑恺的角色通过预习婚姻生活，披露芝麻绿豆对爱情的破坏力，虽然并非新鲜题材，但影片的呈现胜在新鲜且幽默的诠释：婚姻生活原来是一场激烈竞争，好夫妻靠的不是爱情而是义气？好像荒唐却似乎有理，好笑之余也不乏话资。

招魂录音带

Sana（NC16）

娱乐性★★／艺术性★

故事：神秘录音带的旋律，一旦听了就挥之不去，听者除了不断地哼唱旋律，还会陷入一连串的离奇事件中。抽丝剥茧后，一切跟已逝的神秘女学生纱奈有关。

短评：除了日本男团放浪新世代的粉丝，想不到还有谁会钟意这部片？

放浪新世代的团长白滨亚岚（左）在《招魂录音带》饰演本人。（邵氏提供）

电影打着《咒怨》名导清水崇执导，还有放浪新世代全员演出的名号。看了片后，怎么感觉清水崇的作品翻车了？加上对放浪新世代成员无感，难以从他们跳舞唱歌的画面获得满足，我想看的是恐怖的“纱奈”，而不是他们呀。

神秘女学生收集“死亡之声”的故事概念不错，可惜描绘得不够深，处处点到为止，毛骨悚然的感觉自然也点到为止。（日语对白，附中英字幕）

《大法师：信徒》是此系列的第六部影片。（UIP提供）

大法师：信徒

The Exorcist: Believer（NC16）

简介：吓人无数的“老字号”恐怖片今年迈入50周年，此片是系列第六部，也是1973年首次面世、堪称“史上最恐怖”的《大法师》（又译驱魔人）故事的续集。（英语对白，附中文字幕）

申惠善主演的《千万别开门》讲述独居女子网购二手洗衣机后发生的连串怪事。（Encore Films提供）

千万别开门

Target （NC16）

简介：紧扣网购热门话题的韩国惊悚片，加上独居女的设置，提高惊悚指数。假如你也常网购，或许更能感同身受。（韩语对白，附中英字幕）

《舞力对决 ：地表撑霸》讲述一对失和的兄弟通过共同爱好的霹雳舞修补关系。（邵氏机构提供 ）

舞力对决 ：地表撑霸

Breaking Point （PG13）

简介：温馨励志片，充满青春热血、动感音乐和酷炫的霹雳舞表演。霹雳舞是2024巴黎奥运会新加入的运动项目，此片主演是世界著名的B-boy（霹雳舞王）Kelvin Clark和Karam Singh。（英语对白，附中英字幕）