台喜剧设“埋伏” 一举攻破观众泪腺

我的麻吉4个鬼



Hello Ghost（NC16）



娱乐性★★★☆/艺术性★★

故事：倒楣男阿纬（曾敬骅饰）举目无亲无依无靠，老板跑路，工作丢了，他万念俱灰，想结束自己倒楣的人生，没想到不仅死不成，还被鬼缠身。阿纬心不甘情不愿地帮忙四只鬼完成遗愿，盼赶快摆脱他们，过程中，阿纬和救护员筱茵（邵雨薇饰）越走越近，他的命运被带到一条全新的岔路。

影评：这是一部喜剧片。不过，我为什么会看到眼湿湿？

从年头到现在，我为了影评工作看了不少电影，往往每年到了10月，或多或少看到有点麻木了。虽然可以理性分析一部片的优缺点，但无法时时献出感性。请理解，若每一个感人肺腑的情节都催出泪，或者每一部恐怖片都吓破胆，那我岂不是长年缺水和伤胆？年底为了“养身”，大多时候用理性看戏。

但，我被《我的麻吉4个鬼》偷袭了。它用“喜剧”外衣让人卸下防备。我开开心心地看戏当儿，它原来已在偷偷埋伏，准备一举进攻我的泪腺。

被触动的那一刻，我是有点惊讶的。故事脉络不算新鲜，也很简单。我为什么没能提前猜到结局？很多时候，我都能够猜到一部简单的戏会怎么结尾。

《我的麻吉4个鬼》定位喜剧，但情节温馨感人。（mm2提供）

曾敬骅稳健 配角助攻

我觉得，让我毫无防备、猜不到结局的理由是男主角曾敬骅。他饰演的阿纬，从一开始就抓住我的注意力，让我产生共情。他把孤独感诠释得很到位，之后被烟鬼、碎念鬼、爱哭鬼和调皮鬼连环上身的戏码，喜剧表演同样出色。

曾敬骅的表演稳健，让我安心，投入故事后，自然不会分心想其他事情，就跟着他走，看他跟“麻吉四个鬼”的互动，搞笑和温馨的情节交织，然后突然一戳我的心……我就这样被突袭了。

查看了曾敬骅的简历。25岁的他入行四年，当年参加电影《返校》试镜脱颖而出，演出“学弟”一角。看过他演的《刻在你心底的名字》，当时也喜欢他的表演。

曾敬骅是这部戏的大功臣，但其他演员也表现不错。女主角邵雨薇把情绪戏掌握得不错。“四只鬼”陆弈静、蔡嘉茵、张再兴和洪君昊也助攻主角。

曾敬骅（右）和邵雨薇（左）在片中相知相惜。（mm2提供）

改编车太炫主演的韩片

简单的故事有时更能掳获人心。电影以深入浅出的方式，告诉观众要珍惜生命与身边人。一餐妈妈煮的饭，一个路过的地方，最平凡的日常，也许最可贵。阿纬在人生中跌跌撞撞，无助感侵袭，走到绝路，不想活了，但柳暗花明又一村，抬头一看，彩虹就在不远处。活着吧，给自己时间疗愈，心只要还在跳，一切都会好起来的。

电影由《比悲伤更悲伤的故事》团队打造，导演是女导谢沛如。故事改编自2010年、韩星车太炫主演的《开心鬼上身》。我没看过这部韩片，但《我的麻吉4个鬼》宣布开拍时，曾有人质疑原版拍得那么优秀，台版难以超越。在我看来，台版拍得不错。