学生点歌合唱 林隆璇课堂变KTV

台湾音乐人林隆璇除了是歌手和制作人，也现为台南应用科技大学流行音乐系系主任。他为11月的新加坡演唱会接受媒体视讯访问，分享音乐人和教师两个不同身份的挑战。“写歌的挑战是写不出来，又或者写了很久终于写出来，但过两天再看，觉得写得很烂。教课的挑战则是不知道学生有没有乖乖听课。”

林隆璇的学生是2003年和2004年出世，不一定认识他，他笑说：“他们的爸爸妈妈知道我是孩子的系主任，好开心，学生们则不知道爸妈在开心什么。”

但他经典作品这么多，学生们还是有熟悉的，甚至在课堂上点歌。林隆璇透露：“最常点的是《你那么爱她》（李圣杰）和《慢慢》（张学友），学生是流行音乐系，他们也很想唱，所以正课没上到，课堂反而成了KTV，哈哈！”

林隆璇将于11月4日（星期六）与张克帆、周治平和熊天平，一起在新加坡开唱。他幽默地说：“很期待，也很怕受伤害，因为不知道我们四个男人会聊出什么。”他还回忆1992年和周治平一起来新宣传专辑，两人买了一大包山竹回酒店边吃边瞎聊。

学习正念对青春有帮助

59岁的林隆璇保养得宜，请他分享秘诀，他说：“学习正念之后，对我的睡眠、心情和青春都有帮助。”他是英国牛津大学正念课程合格授课老师，目前也在攻读台湾政大博士学位，希望明年能毕业。

身兼多职的他，如何分配时间？他分享说：“其实（把时间表）写下来之后，会发现其实没那么困难，我还有很多时间追剧，哈哈！我喜欢看韩剧和电影，最近在看的韩剧是《恋爱不可抗力》（路云和曹宝儿主演），我可以同时看七八部剧。”

这次演唱会取名“那一年那首歌4”，请林隆璇选一首代表自己的歌，他说好难，最后选了三首，李圣杰的《你那么爱她》，那英的《白天不懂夜的黑》，以及自己演唱的《为爱往前飞》，“这三首歌无论是写给其他歌手或自己唱，都象征我不同年纪和阶段的成绩。”

用《流言》鼓励儿子

林隆璇的29岁儿子林亭翰也踏上音乐之路，发了两张EP和两张专辑。对于儿子的表现，林隆璇满是赞赏，也不介意被儿子diss（网络流行词，意指轻视）。“他跟我一样所有想法都在脑袋中，当他写出来的时候，作品已经完成，很难叫他修改。例如叫他歌词改五个字，他会说没有办法，因为歌词相连，不能只改五个字，前后也要跟着改。我说我以前也就改五个字，他说‘因为你歌词写得不好啊’。”

林隆璇（右）对儿子林亭翰的创作满是赞赏。（互联网）

林亭翰2023年2月被爆劈腿，圈外女友指凭《狼人杀》走红的女星雨婷是小三，当时林亭翰神隐，将近半年后，他终于在新专辑记者会上回应，强调没有劈腿，称当时已经和前女友口头说要分手，并说“现在没有感情，一定是以事业为主”。

林隆璇既是父亲，也是林亭翰的经纪人，对于儿子闹绯闻，他说：“99%的艺人都有绯闻，我也有。我当时跟他深聊，他说是误会，是时间的误差，我是支持他的，当时和公司的决定是让他先专心做音乐，不要回应，等适当的机会再跟大家说。”

林隆璇不忘用自己的作品鼓励孩子。“我跟他说，你还没出生前的两年，一对才子玉女唱了一首歌《流言》，歌曲为什么这么红，因为人都难免有流言。”《流言》是林隆璇1992年作曲，并与周慧敏合唱的歌曲。

“那一年那首歌4”演唱会2023

日期：11月4日（星期六）晚上7时30分

地点：滨海艺术中心音乐厅

票价：$168、$148、$128、$108、$88

购票网站：sistic.com.sg／购票热线：63485555