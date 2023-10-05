刘畊宏夫妻为双书办签名会 健身操门票抢手

或许是台湾这几年形象最健康的肌肉男刘畊宏，10月6日与7日来到新加坡举办签书见面会与“乐体嘉年华”活动。10月7日（星期六）的“乐体嘉年华”活动分为两个部分：带领公众做健身操，与南拳妈妈一起举行演唱会。演唱会特别嘉宾吴尊也将与观众分享健身心得。

健身操活动将从下午5时30分到6时15分在滨海湾金沙户外活动广场（event plaza）举行，这场活动将免费开放给公众，《联合早报》报道后名额已满，但主办单位会在活动当天开放少量名额，先到先得，额满为止。

抢不到名额的人还有一个机会看刘畊宏。2023年，他和妻子王婉霏的新书《练就自由》与《食愈生活》正式出版，可在新加坡友联书局购买。《练》汇聚了刘畊宏30多年来累积的健身理念与经验；《食》则收录了王婉霏的健康饮食理念与健康营养食谱。

刘畊宏与王婉霏的新书。（取自友联书局网站）

10月6日（星期五）下午2时至4时，刘畊宏与王婉霏将在友联书局举办“练就自由，吃出幸福”签书见面会。

刘畊宏拥有30多年的健身经验，曾为周杰伦、吴京、彭于晏、言承旭、林俊杰等明星提供私人健身指导。近几年他在短视频平台上分享自己的健身操，吸引超过1亿的粉丝，还引发了全民健身热潮。而在线下，他也通过各种活动和方式，倡导全民健身运动。