周润发釜山影展领“亚洲电影人奖” 掏手机揪5000人自拍

（综合讯）韩国“第28届釜山影展”10月4日晚开幕，“亚洲电影人奖”继去年颁给梁朝伟后，今年依旧是香港影帝的天下，颁给周润发。发哥从韩国影帝宋康昊手中接下奖座，发表感言后，突然拿出手机跟全场5000名观众自拍，亲民可爱的举动笑翻全场。

影展由宋康昊担任东道主，负责接待各国来宾，他上台担任引言人，颁发亚洲电影人奖给周润发。宋康昊说非常荣幸能颁这个奖：“他是许多电影人心目中的偶像，不是超级英雄，而是大银幕里真正的英雄、电影界的大哥，我要介绍大家心中永远的演员周润发。”

不少知名电影人拍片祝贺，刘德华说“周润发一直是我的偶像”，许鞍华说与周润发合作非常愉快，他虽然是巨星，在片场却总是充满亲和力。李安感恩周润发当年愿意演出《卧虎藏龙》的大侠李慕白，更幽默地说：“很多人说男主角就是导演的帅气化身，所以谢谢你当主角，让我跟你有合作机会，我真的是受惠无穷。”

感谢太太让他无后顾之忧专心演戏

这是周润发阔别14年再访韩国，他在5000人的欢呼声中上台，以粤语发表感言：“谢谢大家的光临，我1973年开始演戏，今年刚好50年。50年是很长的岁月，但回头看又好像昨天而已。谢谢香港TVB公司给我很多机会，很谢谢香港电影界，帮助我可以到很远的地方。”并对台下的妻子致谢：“谢谢我的老婆让我没有后顾之忧，可以集中心力在演戏。”

周润发与爱妻陈荟莲一起出席影展。（法新社）

周润发不忘感谢影展和韩国影迷：“谢谢釜山电影节给我这个有意义的奖，谢谢很多韩国朋友一直给我的支持，最后祝大家身体健康，万事如意。”他讲完感言后，突然把奖座递给翻译，接着从西装掏出手机要跟台下观众大合照。他还小秀韩文，“快点快点，没有时间了”，要全唱一起说“Kimchi（微笑）”，拍完照后再撂韩文：“很开心，谢谢，我爱你们。”逗得全场笑开怀。