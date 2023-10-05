釜山影展星光熠熠 朴恩斌主持获赞

（釜山讯）韩国“第28届釜山影展”10月4日至13日举行，开幕礼星光熠熠，韩星宋仲基、韩孝周、韩艺璃、李絮、林秀昌、全锺瑞、车胜元、俞承豪、Krystal郑秀晶、柳演锡、李圣旻等轮流踏上红毯，此外还有中国女星范冰冰、日本女星杉咲花和宫泽理惠，以及日本导演岩井俊二等。

宋康昊（右）在红毯接待周润发夫妇。（翻摄自釜山影展YouTube）

担任东道主的影帝宋康昊最先踏上红毯，接待远道而来的贵宾。获颁亚洲电影人奖的香港影帝周润发压轴登场，带着老婆陈荟莲一起走红毯，现场粉丝热烈欢呼。周润发走到入口时，宋康昊立刻上前握手致意，韩港两大影帝惺惺相惜，留下难得的合照纪念。

宋仲基（左图右二）和洪思彬（左图右三）见到周润发，立即起身，洪思彬（右图）跟发哥握手后露出“不洗手了”的表情。（翻摄自釜山影展YouTube）

当爸三个月的宋仲基，为了低成本黑帮片《祸乱：地下秩序》不遗余力，不仅无酬演出，还特地放下妻儿，从罗马返韩宣传影片，他率领剧组新人洪思彬和金亨瑞亮相影展，颇有大哥风范。有趣的是，周润发入席后，宋仲基和洪思彬成了小粉丝，立即起身向周润发问候，洪思彬与周润发握手后，更是张大嘴巴一脸的无法置信，还把手心朝上，看起来一副“不洗手了”的表情。

李帝勋因结肠炎紧急开刀，被迫卸下开幕礼主持棒，留下朴恩斌独挑大梁。她以蓝色礼服登场，网民直呼简直就像迪士尼电影走出来的童话公主。朴恩斌主持稳健，咬字清晰，更不时展现可爱面貌，表现获得赞赏。

范冰冰主演的《绿叶》在本届影展进行亚洲首映。（法新社）

本届开幕片是韩国张建宰执导的《因为讨厌韩国》，闭幕片是中国导演宁浩执导、刘德华主演的《红毯先生》 。