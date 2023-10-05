首谈贝克汉姆外遇事件 维多利亚：我恨过他

（综合讯）足球明星贝克汉姆（David Beckham）的同名纪录片已在Netflix上架，这部纪录片记载了他的足球生涯和家庭生活，当中还有贝克汉姆2004年与女助理的外遇事件，老婆维多利亚（Victoria）坦言当时恨过他。

贝克汉姆与维多利亚结婚超过20年，他在纪录片中坦承这段外遇，那是2003年他刚从曼联转投西班牙皇家马德里，隔年被英国媒体《世界新闻报》报道与女助手兼翻译Rebecca Loos出轨，Rebecca为贝克汉姆工作数个月便遭解僱。女方当时接受媒体访问时透露与贝克汉姆维持了4个月的不伦关系，不过贝克汉姆否认，如今在纪录片中，贝克汉姆终于坦承自己曾经出轨。

维多利亚在纪录片中透露当年丈夫出轨，是两人婚姻中最艰难的时刻。（翻摄自纪录片）

维多利亚在纪录片中透露那是两人婚姻中最艰难的时刻，“因为感觉像是全世界与我们为敌，问题是，我们也与彼此为敌。”更坦言：“我恨过他吗？如果我完全坦诚的话，是的，我恨过他。”

当时事件曝光后，维多利亚立即带着孩子们移居西班牙，与贝克汉姆一起努力挽救婚姻。贝克汉姆在纪录片中硬咽说：“维多利亚是我的一切，看到她受伤，我真的很难受。但我们都很勇敢，当时我们为彼此而战，为家人而战。”

贝克汉姆在纪录片播出时，上传一张与妻子紧紧相拥的合照，写下：“暴风雨后的平静。”看来事隔多年，两人的感情已不受外遇风波影响。