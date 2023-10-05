再演反派 张哲通喊过瘾疲惫

继英文剧《夜樱》后，“小阿哥”张哲通再次挑战反派角色，表现亮眼，坦言很爽但很疲惫。

张哲通在目前播映的重头剧《金色大道》中饰演大反派Richard Mo，表现突出，他接受《新明日报》访问时表示演反派感觉很爽，但也很疲惫。

他解释：“爽是因为没有演过坏到骨子里的角色，就好像运动了好久没动过的肌肉，很新鲜的体验。身心疲惫则是因为这个角色的内心带着很多愤怒、怨恨。我的戏龄浅，很难跟角色的心情区分开来，所以很多场戏我的内心都充满很多邪恶和愤怒的念头，这对精神健康是有伤害的。”

由于剧中角色Richard Mo跟自己的性格差很远，张哲通坦言一开始很不知所措，就在拍前做了很多功课，除了参考其他戏剧，也一直反复读剧本，也特地找老师上课，“虽然监制有安排我们上课，可是对我来说还不够，所以我又另外找了外援求救，把Richard Mo的灵魂勾出来，之后再反复练习，过程中也让我发现反派角色蛮好玩的。”

本身形象很阳光，没有坏人的感觉，怎么让自己看起来像坏人？

“我也从内心世界开始寻找这个人物，帮我带出这个人的坏。监制导演也给我‘许可证’，我希望为这个角色做什么改变或设定，都能事先跟他们提出。这让我有很大的发挥空间去想象Richard Mo会做什么、能做什么。”

自称声线还需下功夫

对于自己在《金》的表现，张哲通表示满意，“是我演过最满意的角色，真的是绞尽脑汁和尽了全力，没有遗憾。不过当然还有进步的空间，像是我的声线，看了几场戏后，觉得声线还需要下功夫，以便能让声音更厚实以及有空间去表达不同的情绪。”

参考吴镇宇演出 想“坏得很轻松”

张哲通最欣赏的反派专业户演员是吴镇宇，“黑帮、反派，他真的很在行，我也参考了他早期的几部作品，喜欢他的坏很不费吹灰之力，看起来很轻松。”

访问中，张哲通也分享认为自己做过最坏的事，“中四那年，我在学校赌博，结果被训导亲手抓到，很丢脸。”

“还有一次，因为很不满上司的工作能力，当会议接近尾声他开始闲聊时，我直接在同事面前怼他说，‘所以会议结束了吗’，他点头我就直接离开会议室了。”

张哲通表示从很小就知道生气时说的话、做的事很伤人，而且过后会后悔，所以都会尽可能克制自己。