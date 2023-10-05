BLACKPINK做什么跟谁坐都引话题

BLACKPINK成员续约问题还没有答案，团体未来去向引起关注。她们日前先后到巴黎出席活动，轮流成为话题人物。

Lisa 9月28日至30日参加了5场疯马秀演出，引发热议。反对她表演疯马秀的网民批评她支持色情产业，物化女性。她在10月5日于Instagram（IG）分享自己在疯马秀的表演照片，还说在疯马秀表演是个“无与伦比的体验”，希望日后还能出演。

Lisa形容疯马秀的表演是一个“无与伦比的经验”。（取自Lisa IG）

BLACKPINK的其他成员Jisoo，Jennie和Rosé皆到场支持Lisa的疯马秀表演，之后也以代言人身份出席9月25日至30日举行的巴黎时装周2024春夏秀。

Jennie现身香奈儿（Chanel）秀场时因俏丽的造型登上X（前推特）全球趋势榜单冠军。网民纷纷赞她是“人间香奈儿”。

Jennie参加时装周登上X（前推特）热趋。（取自Jennie IG）

Rosé在圣罗兰 （YSL）秀场与Hailey Bieber（海莉鲍德温）和“猫王”Austin Butler（奥斯汀巴特勒）坐在一起。一线女团成员、一线模特与一线演员同框意外引起话题，网民大呼从没想过三人有一天会合体，并形容三人同框“实在太养眼”。

Rosé（左起）、Hailey Bieber和Austin Butler同框，引起关注。（互联网）

Jisoo人在巴黎出席Dior（迪奥）秀，却在韩国引起话题。她客串韩国电影《附身》（Dr Cheon And The Lost talisman），饰演“天魂仙女”一角，古装造型引起网民热烈讨论。网民批评“造型有点土”，“翻车了吧”。更有中国网民说她的造型抄袭刘诗诗在《聊斋奇女子》中的扮相，并认为韩国古装的设计就是在抄袭汉服。

Jisoo古装造型被说抄袭刘诗诗。（互联网）

《附身》由姜栋元和李东辉主演，10月12日于新加坡公映。