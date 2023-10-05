男粉超抢戏 李钟奭时隔七年来新“笑”果十足

有一种治愈，是看李钟奭（Lee Jong Suk，前译李钟硕）的粉丝见面会。全程两小时半，记者从头笑到尾。

34岁韩国男星李钟奭星期三（10月4日）在The Esplanade Theatre举办“Dear.My With”新加坡粉丝见面会。这是他继2016年后，时隔七年再次来新会粉丝。一开场，他带来《当你沉睡时》插曲“Come To Me”，没想到状态不佳——不小心音有点飘。他略显慌张，并带着“尴尬”笑容把歌唱完，让粉丝直呼“是熟悉的可爱”。

李钟奭向狮城粉丝比爱心。（取自李钟奭IG）

李钟奭说，上一次来新是20几岁。转眼时间飞逝，现在已经迈入而立之年。然而，随着年龄增长，李钟奭身上的“奶狗”（指粘人、可爱的阳光男孩）气息却不减。分享在杜拜泳池边拍摄的背肌照时，他双手举高走向大荧幕，似乎是要借此“遮住”照片，用软萌的口吻害羞喊：“我们跳过这段。”玩游戏输了被要求跳舞惩罚时，台下粉丝大喊要求他跳女友IU的舞蹈，他摆出无奈拗不过的表情，蹲下笑了笑，再转移话题。时而帅气，时而撒娇，一举一动都引发台下粉丝尖叫。

做的比说的多

李钟奭走下台与粉丝近距离互动。（取自李钟奭IG）

见面会上，李钟奭诚意满满，带来两首歌曲，也跳了女团NewJeans的热门歌曲“Hype Boy”。他更是粉丝福利大放送，亲自走下台与粉丝近距离打招呼、现场画起狮城地标、制作独一无二的保温瓶给幸运粉丝，玩游戏如翻纸牌、挑战站在A4纸上、手拉手跳绳、两人三脚等。粉丝目的不在于输赢，而是能够与欧巴近距离接触，亲口说一句“撒浪嘿”（韩文意思是“我爱你”）。

此外，李钟奭还信心满满地跟粉丝玩起踢毽子游戏，挑了三名男粉丝上台挑战，他们却意外掀起见面会的另一高潮。有粉丝穿着印有李钟奭儿时照片的T恤，称他是和老婆穿着情侣装一起来的，“明天是我和太太的结婚纪念日，我会赢得游戏，让老婆可以上台。”男粉用尽全力玩游戏，最后仍不敌李钟奭，失败时饮恨的动作也让全场跟着一起惋惜，观众的投入程度简直不亚于大型运动赛事。

与主持人产生化学效应

李钟奭和主持人Ken的化学效应更是为见面会添加许多笑料。听到粉丝说和女性友人一起来见面会，李钟奭机灵地问：“你们在搞暧昧吗？”主持人Ken在旁立即“补刀”，“你单身？她也单身？那有什么问题？看看他（指李），他做得很好（指恋情）。”意外躺枪的李钟奭立即仰天大笑，现场观众也跟着笑个不停。

李钟奭也不是单向地被调侃。聊到还没有机会品尝肉骨茶，Ken说：“跟我说房间号，明早送过去给你。”李听后说道：“我刚刚心动了！”本想开玩笑“套话”却反被撩，也让Ken顿时接不上话。两人一来一往的互动，为见面会加分不少。

见面会尾声，李钟奭说：“今天真的笑太多，太有趣了，让我想到‘我怎么会隔了这么久才再来新加坡’。谢谢大家的陪伴，和我一起制造美丽的回忆。自巡回见面会开始以来，这么有趣的经历是第一次。托大家的福，我今晚得到了很多力量。”