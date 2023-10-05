娱乐吃瓜：李国煌吃藤条比吃粿条多 杨雁雁陈泓宇玩到皮破血流

10月第一个星期五是新加坡儿童节，杨雁雁、李国煌和陈泓宇分享小时候在户外找乐子的童年趣事。已为人父母的他们不约而同感叹，现在孩子们“机不离手”，过的是数码童年。

李国煌笑说，以前坏蛋被骂被打，现在“要管教孩子没收他们的手机就可以了”。他认为，这一代孩子的童年“数码化”无可厚非，不过会控制他们上网的时间，也会尽量让三个孩子接触大自然。

陈泓宇异口同声说，学校假期会带两个女儿“回马来西亚感受乡下，玩泥土、捉鱼，喂蚊子”，让孩子“数码排毒”。

杨雁雁则自认与现在依赖电子产品的小朋友半斤八两。她说：“我们小时候也有Game Boy游戏机，玩起来什么都忘记了，只想一直破闯关。不过，我是个野孩子，经常到处跑。”

数码时代之前，这三名家长的童年多精彩，他们玩得多疯？

李国煌儿时和哥哥合照（左图），他说自己是个好动的孩子。（李国煌提供）

李国煌学校家里两边受罚

即将拍摄《钱不够用3》的李国煌能言善道，小学三年级为了能赢取铅笔盒，在校庆兼儿童节庆典上，自告奋勇参加讲故事比赛，说了一个拾金不昧的故事。不料，那一届的奖品只有饼干，让他白费功夫。

小时候调皮的李国煌，肆无忌惮地捉弄同学。他说：“有一次我偷偷带那种刀片能伸缩的玩具刀到学校玩，假装刺同学的背后，被老师发现后挨打。手掌红红回到家，怕被父母发现就插在口袋里，结果还是被发现，又再被罚一次。”

问他，儿时是吃藤条多，还是吃糖果多？幽默机智的他秒回：“肯定是吃藤条比吃粿条多！”

54岁的李国煌“伸缩性超强”，自称心智年龄会跟着环境改变，“跟小孩子在一起就是十多岁，跟老人家就是50多岁”。他说：“跟Z世代沟通，听不懂他们的用语就问，不怕丢脸才不会被淘汰。像我女儿跟我说slay，就包含光宗耀祖的意思，我就学着用，以他们说话的方式拉近彼此距离。我的孩子会说：哇，爸爸会用slay。”

李国煌早前在972台庆上表演翻跟斗，赢得孩子赞叹。他搞笑说：“我以前的课外活动是竞技俱乐部，很多美女穿短短所以我就参加咯！”

杨雁雁笑说自己小时候就一脸调皮的样子。（杨雁雁提供）

杨雁雁两个童年“纪念品”

杨雁雁的童年，充满在邻里游乐场和游泳池玩乐的快乐时光。

她说：“我阿姨在新加坡，所以每一个假期我都在这里度过。以前常去在班丹花园（裕廊一带）的游泳池，现在已关闭。还会去有沙地的邻里游乐场荡秋千，我记得有石灰岩制的滑梯，坐上屁股有冰冰的感觉。还有小时候吃的零食，薄薄的彩色大圆饼，现在觉得没有以前那么好吃了。”

儿时活泼好动，加上母亲生意忙放任女儿随心所欲，让杨雁雁能尽情玩乐。不过，她闯的祸也不少。童年给她留下两个“纪念品”，一个是左手肘缝了三针留下的伤疤，那是她在家里的大鱼缸里玩水时不慎割伤，皮开肉绽还见骨。“（意外发生时）我一直哭，他们（父母）一边骂一边送我去医院。”

另一个则是右额头上被电视砸伤的疤痕。她说：“我是电视儿童，以前四四方方厚厚的电视摆在高处，我爬高想转台，结果把电视拉下砸伤头还流血。”

有了女儿以后，杨雁雁一再提醒自己要做个镇定的妈妈，因为“先稳住自己，女儿才不会怕”。她希望成为女儿的最强后盾和啦啦队。“现在的小孩课业很繁重，我会问她：累吗？要不要有一天什么都不做，出去走走，吃吃喝喝。不要太有目的性地做一些东西。”

46岁的杨雁雁虽然笑说“自己不当儿童很久了”，但认为有玩心，对周遭一切保持好奇心和新鲜感是守护童心的关键。

陈泓宇说妈妈疼爱他所以不常被打。（陈泓宇提供）

陈泓宇难忘猪寮烤鱼

“男生本来就是小孩，没办法长大，哈哈。” 44岁的陈泓宇笑称自己长不大，但和老婆育有两个女儿，也知道“男人必须扛起养家照顾家庭的责任”。

陈泓宇目前拍摄长寿剧《只此一家》，剧中饰演反派。问起他的童年，他娓娓道来，妈妈疼爱他，所以不常“吃藤鞭”。反而因为家里开杂货店，很多糖果零食他都任拿任吃，是个肥肥胖胖的小孩。

读书不在行，玩耍却一级棒。他说：“我在甘榜长大，童年很单纯。小学学校读书的孩子不多，我不会读书，喜欢跟朋友去玩，比如跑进橡胶园（就地找乐子）。朋友家有猪寮，旁边有一条河，猪的大便都扫入河里，那里有很多鱼虾。有一次下倾盆大雨，我们去捉鱼捉虾，就直接用猪油烤来吃。”

陈泓宇也主动说起儿时好玩受伤的事。“当时我家后面在建一个大会堂，工地没什么安全措施，我到处跑，结果踩到地上的铁钉，更穿破右脚板，我痛到没感觉。不久前我才跟女儿讲起这件事，她问我真的吗？”

成长的环境和时代不同，他说不能和女儿比较童年时光；老婆比较严厉，他就扮演宠女老爸。吃糖果没问题，“不过我跟她们说，不可以吃太多，否则会变笨，要吃多点菜才会变聪明。”

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