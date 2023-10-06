迷局伏香（首播）

Eazie TV应用·中国电影频道 晚上 11.15

主演：林家栋、牛丽燕、李东恒、古天祥、蔡洁。根据澳门作家太皮、李尔、寂然的小说改编，讲述林家栋饰演的前澳门司警，对气味异常敏感，为了自证清白卧底金融公司，时隔三年闻香追凶的故事，最终林家栋的选择将成为正邪两方对决的变数，为观众留下诸多待解的悬念。

医聊大小事

8频道 晚上8.00

伊蚊的生命力很顽强！我们既要努力灭蚊，也要努力防蚊！这一集，让我们多了解骨痛热症的其他讯息，并听传染病专家和中医师的实用分享。

中餐厅7

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上10.00

黄晓明、赵又廷、岳云鹏、尹正、沈梦辰、许光汉、林允、程潇、林述巍等嘉宾组成双档营业小分队，再度出海营业，在匈牙利开设中餐厅，以美好、美味打造丝路飘香 ，展开一场的中华美食出海之旅。

Deane’s Dynasty（首播）

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 每逢星期五晚上11.00

真人实境秀，观众可跟随泰国名人夫妻Matthew Deane（马修迪安）和Lydia Sarunrat Deane（莉迪亚）一同面对名气、家庭和事业的高潮与低谷。看看他们如何做出重大的家庭决策，如何处理家庭矛盾，支持朋友做出改变人生的重大决定。节目也会出现泰国艺人Ploy Chermarn、Aerin Yuktadatta，以及名人嘉宾Ratchanon Suprakorb、Haru Suprakorb、Buakaw Banchamek等。