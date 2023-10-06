TVB大换血新面孔特别多 周嘉洛孔德贤吴伟豪被看好

周嘉洛、吴伟豪、孔德贤被看好，或会是陈豪、马国明、陈展鹏等的接班人？

这一年来，我们在TVB剧集中不难发现有“大换血”的趋势，甚至让一些后起之秀担大旗，像之前播映的《宠爱Pet Pet》，就由周嘉洛搭配林夏薇，两人在剧中共谱姐弟恋，剧集出街后，颇受欢迎，更让人看到这位曾经在《万千星辉颁奖典礼2019》以24岁之龄凭《爱·回家之开心速递》“金城安”一角，成为历届最年轻的“最佳男配角”得主，而《万千星辉颁奖典礼2022》则以27岁之龄凭《痞子殿下》“纪威”一角，成为历届最年轻的“最受欢迎电视男角色”得主的演技。

周嘉洛在《痞子殿下》和《宠爱Pet Pet》中发挥搞笑本色，有观众认为他带有周星驰“无厘头”的搞笑，有网民更称他与可以搞笑的马国明十分相似，未来可成为马国明的接班人。

另一备受瞩目的是，与周嘉洛同在《爱·回家之开心速递》演出的吴伟豪。年初在《万千星辉颁奖典礼2022》，他夺得“飞跃进步男艺员”奖，在演出《回归》一剧中精湛的演出得到观众的好评，更曾获得影帝郑则仕的赞赏。

最近，正在播映的《你好，我的大夫》，吴伟豪饰演一名初级中医师，不仅拥有着阳光、健康、帅气的外形，还嘴甜、情商高，看似潇洒不羁，但很有责任感，而且演技在线的他，人物性格诠释让人眼前一亮。

由于他主力饰演高大威猛类型的角色，故一般认为他将会是陈豪的接班人。

除了周嘉洛和吴伟豪之外，近日新生代中表现出色的是26岁的孔德贤，他外貌酷似罗子溢（前称罗仲谦），入行时曾被称为“翻版罗仲谦”。

和吴伟豪一样，孔德贤也参与了《你好，我的大夫》，剧中他饰演的中医师学徒彭晴望，敦厚老实的造型相当契合人设。戏中他与“毒瘾少女”区明妙展开感情线，一场即便对“病人”区明妙存有好感，但碍于医生与病人间不能产生感情的界线，他压抑的表现，得到不少观众的赞赏。接下来，他将在重头剧《新闻女王》中占有一席之地，上位趋势显而易见。