UFM100.3 22周年台庆 黄文鸿自嘲电影不赚钱

开台至今唯一元老，“电台一哥”黄文鸿自嘲电影不赚钱，只好继续做广播。

全体DJ和新报业媒体电台总经理沈丰发（后排右五）、中文电台高级节目总监洪菁云（后排左二）大合照。（UFM100.3提供）

电台UFM100.3今年欢庆22周年台庆，全体DJ除了星期二（10月3日）齐聚直播室庆生，以及分享今年为台庆发起“21天坚持大挑战”（从9月12日至10月2日）的过程之外，该台星期四（5日）也在大上海中餐馆举行庆生派对，派对上DJ们以不同形式呈献一场别开生面的演出，和超过200名听众齐聚同欢。

为配合餐馆的名字，在当晚的台庆派对，DJ们都穿上民初服装、长衫旗袍，将场景带回到旧上海时代，让参与者在视觉上怀旧一番。

为此，DJ们不但在节目上，也在服装上绞尽脑汁精心装扮，像“电台一哥”黄文鸿、伟龙和李庆鸿更穿上长衫，女DJ们丽梅、克敏、欣盈、于玲和佳宜更是旗袍上阵，婀娜多姿，让现场超过200名参与者眼前一亮。

丽梅（右）和伟龙呈现变装秀。（UFM100.3提供）

当中，伟龙和丽梅更穿梭古今，为大家呈献一场“对嘴歌唱变装秀”。丽梅一口气换上四套服装，但伟龙也不落人后，一套扮阿兵哥背心短裤小露性感长腿，让现场观众“哇”声四起，两人还对嘴演唱了“采红菱”“何日君再来”“好好爱我”。

好久没有在舞台上表演脱口秀的“电台一哥”黄文鸿，在台庆派对上小秀了一段，逗乐全场。他也自曝年前升为电影监制后，因所拍的电影都不赚钱，唯有继续做广播，让他如今成为UFM100.3开台至今的唯一元老，惹全场爆笑。

承尧自掏腰包学魔术

星期四晚上的派对，精彩节目连连。

承尧带来逃脱魔术和读心术。（UFM100.3提供）

承尧更自掏腰包学魔术，带来逃脱魔术和读心术，于玲和靖禾也首次弹奏乐器（吉他和键盘），和欣盈带来三首好歌《上海滩》《五十年以后》《第一天》。

克敏和佳宜两位玉女不计形象灌酒扮丑演出，和庆鸿在台上PK讲冷笑话，让观众笑弯腰。新报业媒体中文电台高级节目总监洪菁云更被拱上台和餐厅经理合唱一曲《无言的结局》，成当晚高潮。

最终在200多位听众合唱生日快乐歌下，庆生圆满落幕！