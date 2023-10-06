娱乐吃瓜：演唱会感人瞬间 导盲犬领路追星 偶像突发病粉帮唱

后疫情时代，“压抑需求” 强劲释放，世界各地包括狮城的演出活动逐渐复苏。不仅周末，连周日夜晚各大场地都排满演出，歌迷们蜂拥而出，与偶像久别重逢。

除了看偶像唱歌、跳舞、聊近况，演唱会上还发生过一些意想不到的动人瞬间。有视障粉丝带着导盲犬去听演唱会，也有粉丝带好友的遗照赴约。来看看演唱会有哪些暖心时刻？

薛之谦和视障粉丝的双向奔赴



薛之谦日前宣布2024年1月将来新开唱。（取自薛之谦微博）

薛之谦2023年在中国各大城市展开巡演，滁州场有名特别的粉丝引起了其他歌迷的注意。有歌迷分享：“她进场时和工作人员交谈了很久，应该是因为带了导盲犬的原因，不能进到内场里面，工作人员就单独给她安排了一个位子。”

该粉丝名为马寅青，演唱会结束后，她在互联网上发了个听演唱会的Vlog：“来之前比较担心，在现场真的有被主办方暖到，给了个SVIP。”

主办方为视障粉丝做了特别安排。（互联网）

薛之谦在演唱会后特地录了一段录音档给她：“姑娘，谢谢你撇开所有其他花里胡哨的东西，安静地赶来做我的听众。”他还清楚地描述出该粉丝的穿着，表示自己有看到对方，“这是我的荣幸，谢谢你，我们互相拯救”。

随后，粉丝也录了一段视频回复薛之谦，讲述她成为歌迷的契机：“我虽然看不见你的样子，但能通过你的声音，想像出各种最美好的模样。”她坦言身体的不便让自己遇到许多困难和挑战，“但幸运的是，一直有远方的你和你的音乐陪伴在我身边，一直鼓励着我”。她表示在听到薛之谦的留言后，感到很激动与满足，“祝我们都能奔赴人生最理想的远方”。

粉丝感谢任贤齐的救命之恩



4月刚来新的任贤齐，马不停蹄在各地巡演。（取自任贤齐微博）

任贤齐5月在沈阳开唱时，一名戴着兔耳朵的23岁俏丽女孩被选中点歌。她说：“我今年23岁，但是我认识你已经22年了。2001年时我只有一岁多，当时患先天性心脏病，因为家里经济困难没有办法救我，是您来沈阳开演唱会的路上，看到了新闻，给我捐了3万块钱（人民币，约6000新元），才让我做上了手术。”

女孩一边叙述当年的事，一边秀出当年任贤齐抱着还在襁褓的自己的照片。台下观众闻言全场欢呼，台上的任贤齐则一脸惊讶。他回应：“你长这么大了。很开心看到你现在这么健康，如果未来有能力，希望我们能一同将这份爱传递出去。”

当年曾被任贤齐帮助过的女孩现身演唱会。（互联网）

该段视频在互联网上引发热议，更有网民质疑这桥段是任贤齐刻意安排的。对此，任贤齐并未作出回应，反倒是女孩说，任贤齐真的是她的救命恩人，而这次得知任贤齐老师开演唱会，她和妈妈就想着来看看，来感谢他。

粉丝携好友遗照现身张惠妹演唱会



张惠妹4月在高雄巨蛋举办“aMEI ASMR”巡演。当晚演唱会上，阿妹唱到《身后》时，镜头照向观众区第一排的某个空位，位子上只有一位男孩的照片及萤光棒。

阿妹看到照片后说：“我一直不敢往第一排那边看。”镜头转往旁边的歌迷，但身旁的粉丝似乎不太清楚状况，只对天后比了个“X”，阿妹高EQ回说：“好，没关系，可能太嗨了先离开。”

直到演唱会结束，照片主角的友人才在互联网上分享，他是要帮过世10年的好友圆梦，“即使你已经走了10年，我还是一样带你来看阿妹演唱会，还让你坐第一排海景，还有专属萤光棒。”

阿妹演唱会第一排的空位引起全场歌迷的关注。（互联网）

对此，阿妹经纪人陈镇川回应台媒：“我们演出完的会议有讨论到这题，阿妹还是觉得很感动，只是比较可惜他们（指歌迷）没有坐在一起，没有办法当下就听到原由。 ”

歌手台上突发病 歌迷暖心帮唱



Lewis Capaldi曾公开自己患有妥瑞氏症。（互联网）

凭借单曲“Someone You Loved”打开知名度的27岁苏格兰歌手刘易斯·卡帕尔迪（Lewis Capaldi）2022年曾对外公开，他被诊断出妥瑞氏症（Tourette Syndrome）。对歌手来说，这无疑是最大的打击。然而，他却乐观面对疾病，更正向地说自己是妥瑞氏症的代言人，想借此向公众宣传如何预防和治疗该病。

Lewis Capaldi 3月在法兰克福演出，唱着“Someone You Loved”时，妥瑞氏症突然发作。他的面部与四肢抽搐，肩膀不停抖动，令他不得不停下表演。

但这时暖心的一幕发生了，台下的歌迷看到偶像因为病发，身体不由自主地抖动而导致影响表演后，开始帮偶像大合唱。Lewis Capaldi则静静等着抽搐结束，双方互相扶持的场面之后在互联网上流传，感动无数网民。

你参与过的演唱会是否也有动人时刻？欢迎通过“我要大声说”（SMS/Whatsapp 90171900）分享。

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