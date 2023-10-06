马艺瑄健身受伤肿成“猪脚”

马艺瑄日前在IG限时动态上传自己的“猪脚照”，只见她的左脚又肿又发紫，看似伤得不轻。

记者星期五（10月6日）联系上马艺瑄，她透露是几天前在健身房运动，做上半身肌肉训练时，误用了一套器材，结果器材上的一支铁条掉了下来，落在她的左脚上。

马艺瑄说：“我没有喊叫，还是要保持气质嘛，就假装没事，哈哈！但我感受到脚麻掉，就想走一走让血液循环，但有几个人过来关心我，要我脱下鞋子看看。当下我的脚只是有一点红，我觉得还好，就忍痛再做了一两组运动。本来还想去跑步，但开始感觉到越来越痛，就没再继续了。”

以为她会立即去看医生，没想到她说，已经四五天了，还是没去就诊。“我自己是觉得应该没有骨折，加上这几天手头上蛮多工作，就想说再观察一下。可是昨天跟几位艺人朋友庆祝秀环姐（陈秀环）的生日，大家一直劝我看医生，洪乙心还跟我说了她一个朋友的故事，她说朋友也是脚趾受伤不以为意，结果一两个月后仍没有康复，原来脚趾‘死’了，必须切除，我听了才感到害怕。”

马艺瑄说这几天忙工作，没仔细去看伤势，现在做访问才一边跟记者聊，一边仔细观察，并跟记者“报告”说：“今天消肿了，但还是有淤青。我感觉在慢慢地复原，进度还蛮乐观的，可能过一两天会去看医生吧！”

对比马艺瑄星期二（3日，左图）和星期五（6日，右图）的照片，她的左脚已消肿不少，但仍有淤青。（马艺瑄提供）

她的母亲这几天从马来西亚来新探望她，她说母亲看了她的脚伤，很心疼，还煮了一锅热水帮她热敷。

把手提包落在餐馆

马艺瑄原本约记者下午1时做访问，记者拨电给她时，她没接听，之后传了语音告诉记者，她把手提包落在餐馆，正赶回去找。大约45分钟后，她终于安心受访。

她说母亲难得来新，她和老公特地带母亲到东海岸一家特色咖啡馆用餐，并顺手把包包挂在椅子上。“我回到家才发现包包没拿！先生赶紧开车载我回去，从我们家到餐馆大约40分钟路程。包包里没有太多现金，但有一些证件和信用卡。”

她回到餐馆时，店主说清理桌子时发现包包在椅子上，立即帮她收起，真是有惊无险。