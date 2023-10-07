天才女孩遇笨绑匪 合力寻凶搞笑温馨

绑架之日 The Kidnapping Day

可在Prime Video观看

天才女孩遇上笨拙绑架犯，两人展开一段悬疑、搞笑又温馨的寻凶之旅。

剧情描述善良的金明俊（尹启相饰）为了筹措患癌女儿的医药费，在前妻徐惠恩（金信禄饰）的怂恿下，决定绑架医院院长的11岁女儿露熙（俞娜饰）。金明俊前往绑架时，遇到昏倒的露熙，他把露熙带回家，不料露熙醒后竟失忆，并以为金明俊是她的父亲。

金明俊将错就错，像父亲一样照顾露熙。他联络露熙的父母索取赎金，但打了多次电话都没人接听，后来得知露熙的父母遭谋杀。警方调查露熙父母被杀和露熙失踪案时，锁定金明俊为嫌犯。

与此同时，聪明的露熙很快意识到自己被绑架，金明俊打算送她到警局并自首，露熙却在警局门口想起父母被杀当天，家门口出现警车和警示灯，她怀疑犯人是警察，认为金明俊更值得信任，要求金明俊跟她一起调查父母被杀的真相。

悬疑剧情引人追看

重案组刑警朴尚允（朴成勋饰）调查案件时发现疑点重重，包括露熙的父亲在案发四天前请保全公司拆掉家中的监视器，他收到一笔100亿韩元（约1000万新元）的研究资助金，但捐款人都拒绝透露研究项目。

《绑架之日》悬疑感满满的剧情引人追看。原本只是一宗绑架案，却牵扯出惊人的黑幕，包括徐惠恩要金明俊绑架露熙的真正原因，天才少女露熙原来是父亲的实验对象，保全公司员工与露熙的爷爷30年前已结仇等。

几位主角的演技很精彩，尤其是尹启相和童星俞娜的火花，两人的互动自然又逗趣。俞娜诠释露熙小大人的个性，表情和口吻有模有样，她从500个试镜者的激烈竞争中脱颖而出，之前在《柏青哥》饰演女主角童年版，已令人印象深刻。

尹启相（右）与童星俞娜的互动自然又有趣。（Prime Video提供）

尹启相开始想生女儿

谈到与俞娜一起演出，尹启相接受《联合早报》电邮访问时说：“俞娜是很棒的演员，这部剧会是最好的证明。看俞娜演出，我也得到启发。”尹启相2022年与圈外女友完婚，他说这次跟俞娜合作，让他好想生个女儿，看剧本时也会想，以后如果自己的孩子生病了，该怎么办。

尹启相过去常演出型男角色，例如律师、医生，这次饰演笨拙邋遢的父亲，他先在外形下功夫，因为角色曾是柔道选手，他开始增重，笑说这是他第一次不须要为作品节食，“除了外形壮硕，我也留了长发，改变表情、口吻各方面，希望能自然地表现角色傻憨的个性。”

朴成勋金信禄挑战新角色

朴成勋在《黑暗荣耀》之后作品不断，包括这次的《绑架之日》和早前的《陌生人》，接下来还有《眼泪女王》《鱿鱼游戏2》。他受访时说：“作为演员，我很感恩，也很荣幸能参与这些作品。我提醒自己不要被冲昏头，要专注工作，每一部作品都要全力以赴。”

朴成勋再次饰演警员，认为这次的角色更有魅力。（Prime Video提供）

他很开心每次作品都能挑战不同的角色，不管是恶人或好好先生，都希望得到观众支持，这也是他前进的动力。他在上一部作品《陌生人》也演警员，比较与这次的角色不同点，“我在《陌生人》是派出所的所长，这次则是重案组刑警，带领组员侦查案件，过程中遇到许多挑战，我觉得这次的角色更有魅力。”

金信禄的角色徐惠恩向前夫提议的绑架计划，其实是她个人的复仇大计。金信禄说：“我觉得徐惠恩是非常自我的人，擅于操控他人来满足私欲。我能理解她的性格，但难以接受她的选择。”

金信禄剧中以绑架事件包装自己的复仇大计。（Prime Video提供）

金信禄继《财阀家的小儿子》之后，也有不少演出机会，包括《旧案寻凶2》和“Moving”，都是刚强的角色，这次也不例外。她说：“我相信未来会接到不同的角色，也希望各位导演能发掘我的另一面。”