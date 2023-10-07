记者大声说：难忘文树森、向云、黄韵仁的情义

9月29日《联合早报》百年报庆晚宴来了许多好朋友，我最开心的是能向文树森（Man Sir）、向云姐和黄韵仁当面说谢谢。Man Sir这些年来没少被我打扰，举凡要写本地电视节目回顾或趋势之类的报道就会去麻烦他，而他总是二话不说接受访问。向云姐也经常一通电话就让我得以交差，态度永远友善有礼。接触过太多不受访不回电的艺人，向云姐的贴心让我感觉温暖。由受访者变朋友的黄韵仁是讲义气的人，有事相求他总不推辞，这份情义若用他的方式道谢，那便是“Thanks bro！”——李妙音

Blackpink成员Lisa参与疯马秀演出，在网上引起热议。网民有褒有贬；有人赞她造型火辣好看，有人批评她支持物化女性。我好奇，多少网民看过疯马秀表演？社媒年代合理化所谓的言论自由，一旦有“热搜话题”，许多人会选择先评论再了解。讨论没有不好，前提是，有时候理直，未必要气壮。言论自由，不是应该让所有意见被听到吗？——赖婉丽

不能拍的演唱会，你买单吗？吴青峰日前在社媒提到，现场演出“充满手机录影、自拍、打闪光”，“不断被打断的心情，对台上美好的音乐感到可惜”，还说下次“将会是一趟禁止拍照录音录影直播违者离场的巡演”。此话一出引发热议，也让我回溯起过往看表演时不太愉快的记忆。跟着嗨唱时，前方的人只顾着拿手机录影直播，情侣将表演者当成打卡处，后方观众被迫看他们自拍十分钟。出于留念拍张照无伤大雅，但旁若无人地做出与气氛违和的举动，就不太识相了。——曾慧仪