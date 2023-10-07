女鬼爱上尸

8频道 晚上10.30

主演：向洋、黄晶玲、刘子绚、田铭耀。四肢僵硬的男丧尸Pong，遇到梦想成为“新加坡小姐”的女鬼真真，真真上了Pong的身体，合二为一的尸鬼报名参加猛男选秀赛，他们的搞笑故事要如何收场?

武松斗杀西门庆（首播）

Eazie TV应用·KIX 晚上9.05

主演：张政勇、葛天、张皓承。武松因发现嫂子潘金莲与富家子弟西门庆有染，被西门庆陷害流放一年，在此期间，他的哥哥武大郎不幸被杀并火化下葬。武松最终能否为哥哥报仇？

她有话要说 She Said

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上9.00

《纽约时报》记者梅根图伊（Carey Mulligan饰）与茱蒂坎特（Zoe Kazan饰）联手撰写这个世代最重要的一篇报道，引发了#MeToo运动（#我也是反性侵运动），不但揭发好莱坞数十年来默许的性侵真相，也永远改变了美国文化。

见怪 Detrimental

CM+（新电信Ch571） 晚上9.00

主演：王浩信、马志威、骆振伟。失明的游己任在离岛的工厂工作。飓风天导致工厂与外界隔绝，此时突然有怪物来袭，看到怪物的人都会化成黑影。因游己任看不见怪物，成功协助伙伴安全离开，他更奋战反击，誓要杀死怪物。