宋仲基指“长得帅不是负担” 曾拒演《狼少年》自认太傲慢

（首尔讯）韩国男星宋仲基家庭事业两得意，不只二婚又喜获麟儿，主演黑帮电影《祸乱》也多次闯入国际影展，本周在釜山影展放映，他亲自前往出席一连串的宣传活动，星期五（10月6日）晚现身影展特别座谈会，与大家畅聊出道15年的心路历程。宋仲基谈起10年前和朴宝英首次到釜山影展宣传《狼少年》，两人当时都还算是新人，忍不住半开玩笑地感叹道：“我也是老了很多啊。”

宋仲基透露起初曾拒演《狼少年》，“当时我开始担任主演了，正是意气风发的时候，一看到剧本竟傲慢地想说‘为什么会没有台词呢’，就拒绝了”。过了1个半月，对方再次邀约，他回家重新把剧本好好地读了一遍，读完全身起鸡皮疙瘩，后悔地想“我怎么会拒绝呢”，便答应演出。

他说，一开始以为没有台词应该很容易演，每次到片场还会和朴宝英开玩笑说“来对台词吧”，但发现越演越碰壁。由于他在片中是一名被郎带大、与世隔绝的狼少年，导演便让他去观察狗一段时间，“让我学到认真地观察是多么重要的一件事”，透过该片学到了很多作为演员的基本功，让他相当感激。

宋仲基透露当初曾拒演《狼少年》。（互联网）

宋仲基出道以来一直是演艺圈中知名的花美男，他说，不觉得长得帅是种负担，“我有很多不足的地方，外貌反而能够在某些时候帮到我， 所以我绝对不会认为这会是我在演员路上的绊脚石”。他也非常感谢父母给他的外表和内在，“而且跟郑雨盛那些天生就很帅气的前辈们相比，我根本不算什么”。

他接着自爆曾经也很爱拿自己跟别人比较，“但突然有一天觉得这些根本毫无意义，就下定决心‘不要再这么想了’”。