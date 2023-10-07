夫妻档隔11年再合作 陈豪笑言拍摄期间“失去了老婆”

11月19日，香港无线电视（TVB）将迎来56周年台庆，尽管至今TVB官方仍未宣布今年的三部台庆剧，但根据香港传媒报道，今年的台庆剧将会是《香港人在北京》《罗密欧与祝英台》和《新闻女王》。

三部剧集中，率先登场的是《香港人在北京》和《罗密欧与祝英台》，两部剧都由视帝陈展鹏与陈豪挂帅，TVB或许是想借两位视帝来打响今年的台庆，而当中最备受瞩目的是《罗密欧与祝英台》，毕竟该剧是陈豪与陈茵媺相隔11年以夫妻档上阵。

《罗》自开拍以来一直备受关注，因为不但是和陈豪相隔11年再合作，也是陈茵媺婚后首部“复出”剧集，戏中两人还首度挑战演CP，肯定有一定的挑战，双陈笑指难度在于要压抑自己对对方的感情，陈茵媺笑言：“因为这次的角色和真实的自己完全不一样，都很大挑战。”陈豪则搞笑感叹拍剧期间犹如“失去了老婆”，但仍强调全力支持陈茵媺复出追梦。对于陈豪夫妇夫妻档搭档演出就引起热议，而今剧集将出街，势必抓住观众的眼球。

陈展鹏和吴若希在《香港人在北京》合作。（取自互联网）

搭档陈展鹏 吴若希首升女一

至于《香港人在北京》，陈展鹏、吴若希、洪永城和戴祖仪等人主演，剧情讲述男主角陈展鹏投资失利后，移居北京重新展开新生活的故事。剧情主要描述一班香港人在北京生活时遇到的趣闻。

值得一提的是女主角吴若希入行12年终于摆脱万年配角宿命，终于有机会“升级”做女一。

《香港人在北京》，下星期一起，星期一至五晚上9时30分；《罗密欧与祝英台》，16日起，星期一至五8时30分于翡翠台（星和娱乐838频道和新电信电视511频道）播出，也可通过TVBAnywhere+应用观看。