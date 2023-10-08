上周票房：狗狗打败AI和众神

收到上周票房成绩，着实哇了一声。狗狗们竟然打败AI（人工智能）和众神，荣登第一，好叻！

加拿大动画片《汪汪队立大功：超级大电影》是2021年《汪汪队立大功电影版》的续集，情节描绘汪汪队的狗狗因一颗魔法陨石，获取超能力，对抗恶势力。《汪》也在北美票房登顶，领先来势汹汹的《夺魂锯 X》（SAW X）。《夺》10月19日才在新加坡上映。

前三甲都是新片。科幻动作惊悚片《A.I.创世者》以人和AI对抗的故事为主轴；季军《封神第一部：朝歌风云》云集费翔和黄渤等演出，场面浩大。《封》在中国大卖，当地票房已破26亿人民币（约4亿9600万新元）。风采依旧的费翔最近途经新加坡，顺道宣传电影。有男神加持，《封》本地票房会否飙升？

星期四（5日）上映的新片包括台湾片《我的麻吉4个鬼》、经典驱魔系列新作《大法师：信徒》（The Exorcist: Believer）、韩片《蜘蛛窝新宇宙》（Cobweb）等。《大》有望登顶。

9月28日至10月1日票房排名

①（新）汪汪队立大功：超级大电影（Paw Patrol: The Mighty Movie）

②（新）A.I.创世者（The Creator）

③（新）封神第一部：朝歌风云（Creation of The Gods I: Kingdom of Storms）

④（1）孤注一掷（No More Bets）

⑤（3）威尼斯惊魂夜（A Haunting in Venice）

⑥（4）鬼修女2（The Nun 2）

⑦（2）浴血任务4（Expend4bles）

⑧（6）之前的我们（Past Lives）

⑨（5）私刑教育3（The Equalizer 3）

⑩（7）念念相忘（Just For Meeting You）