上周票房：狗狗打败AI和众神

收到上周票房成绩,着实哇了一声。狗狗们竟然打败AI(人工智能)和众神,荣登第一,好叻!

加拿大动画片《汪汪队立大功:超级大电影》是2021年《汪汪队立大功电影版》的续集,情节描绘汪汪队的狗狗因一颗魔法陨石,获取超能力,对抗恶势力。《汪》也在北美票房登顶,领先来势汹汹的《夺魂锯 X》(SAW X)。《夺》10月19日才在新加坡上映。

前三甲都是新片。科幻动作惊悚片《A.I.创世者》以人和AI对抗的故事为主轴;季军《封神第一部:朝歌风云》云集费翔和黄渤等演出,场面浩大。《封》在中国大卖,当地票房已破26亿人民币(约4亿9600万新元)。风采依旧的费翔最近途经新加坡,顺道宣传电影。有男神加持,《封》本地票房会否飙升?

星期四(5日)上映的新片包括台湾片《我的麻吉4个鬼》、经典驱魔系列新作《大法师:信徒》(The Exorcist: Believer)、韩片《蜘蛛窝新宇宙》(Cobweb)等。《大》有望登顶。

9月28日至10月1日票房排名

①(新)汪汪队立大功:超级大电影(Paw Patrol: The Mighty Movie)

②(新)A.I.创世者(The Creator)

③(新)封神第一部:朝歌风云(Creation of The Gods I: Kingdom of Storms)

④(1)孤注一掷(No More Bets)

⑤(3)威尼斯惊魂夜(A Haunting in Venice)

⑥(4)鬼修女2(The Nun 2)

⑦(2)浴血任务4(Expend4bles)

⑧(6)之前的我们(Past Lives)

⑨(5)私刑教育3(The Equalizer 3)

⑩(7)念念相忘(Just For Meeting You)