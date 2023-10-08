胡问遂在新加坡打第一场官司 向萧丁明追回欠薪一审胜诉

2001年《才华横溢出新秀》男子组亚军胡问遂正在申请新加坡公民权，不过这个愿望还未实现，41岁的他先在本地打了人生中第一场官司，而且胜诉了。

胡问遂自从比赛结束后，便加入新传媒当艺人，2005年离开后，继续留在新加坡发展，以自由身拍剧。他前年认识了“明星律师”萧丁明，后来一起合作并成为对方公司的艺人，不料发生薪资纠纷，后来更对簿公堂。胡问遂接受《联合早报》访问时开心地说：“我正在申请新加坡公民权，没想到会在这里打了人生的第一场官司。”

萧丁明提出上诉

胡问遂透露和萧丁明认识于2021年，当时对方在举办世界先生新加坡区比赛，邀请他担任决赛评审，2022年初更进一步请他加入公司当视频制作人。胡问遂说，他之后又成为了萧丁明创办的经纪公司光线演艺（Beam Artistes）旗下艺人。

胡问遂说，双方的合约中注明，他的制作人职位月薪是3500元，当艺人则没有底薪，公司会从酬劳中抽取佣金。不过他指出，从去年2月签约开始，到7月时他都发现所领到的薪水数目不正确，他因此向萧丁明提出问题，但问题始终没有获得解决。7月以后，他发现公司停止为他缴付公积金，他立即反映这将影响他申请公民权。不过，他说之后他仍没有领取到完整的薪水。

他称后来与光线演艺暂停合作，另外觅职，但因为萧丁明介入，他的工作又泡汤了。双方接受法庭调解失败后，于2023年3月正式对簿公堂。他称：“这次官司令我饱受精神折磨，幸好我有颗强心脏。”不过他9月接获喜讯，法庭判决光线演艺得支付他1万余元的薪水欠款。

截稿前，胡问遂告诉记者，萧丁明提出上诉，10月底进行二审。他说：“我按照事实陈述就可以了。”

开始接戏并兼任导游

胡问遂认为这个官司对他是一个良好的经验，“我看过一些劳工遭受不好的待遇，跑到有关部门门口去下跪，最后被带走。我觉得遇到这种事情，最好通过正确途径处理，一定会得到解决。”

他目前恢复自由身接戏，最近参与了长剧《只此一家》的拍摄。另外，已经考获导游证的他，也开始以导游身份接待来自中国的游客了。他说，中国最近开放了，很多旅客来新，让他忙到不可开交。

他的太太是来自中国的女导游，两人已婚并育有一名12岁的儿子。他在新加坡生活了20多年，曾经发生许多事故，如2017年过马路时被汽车撞飞，幸好死里逃生；2019年在夜店当主持却飞来横祸，无故遭三男围殴，身为咏春教练的他宁愿挨打不还手，被打到血溅现场。