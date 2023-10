新加坡歌手文慧如和音乐制作人张暐弘星期六(7日)在本地举行婚礼,席开25桌,邀请亲友和圈内朋友见证幸福时刻。现场星光熠熠,包括文慧如的师姐刘子绚、田铭耀、王俪婷(Olivia Ong)、董姿彦、赖宇涵等。文慧如2023年上半年接拍本地剧《陪你到最后》,在剧中饰演她母亲的钟琴、朱厚任、陈罗密欧,曾诗梅和监制邬毓琳也到场。

《陪你到最后》演员陈罗密欧(左起)、钟琴、朱厚任、监制邬毓琳和主持人钟坤华是婚礼的宾客。(华研国际音乐提供)

从海外飞来新加坡出席婚礼的宾客包括,文慧如的歌手好友阎奕格和麻吉弟弟(周立铭),还有张暐弘的音乐事业伙伴邱锋泽和台湾歌手陈零九。

婚礼以新婚夫妻在台北拍摄的“生活照”系列为布置。新娘的礼服走梦幻公主风,她穿着V领白色婚纱登场,老公则打了个领结,走韩式风格。文慧如换上第二套礼服入场时,张暐弘弹唱“From The Way You Look At Me”,两人合唱。小两口致辞,除了谢谢亲友,他们也感谢步入社会后遇到的每个人,在两人磕磕撞撞的旅途中一路相挺。

刘子绚(左起)、田铭耀和阎奕格出席婚礼。(华研国际音乐提供)

张暐弘甜蜜地说,他和妻子是彼此最坚强的后盾。文慧如说:“只要有你,我知道我不会迷失方向。这一辈子可以和你共度余生,路过人间也何尝不是完成另一个梦想。”张暐弘承诺,两人将继续一起追梦,携手过幸福美满、有意义的生活。