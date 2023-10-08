传林家栋回无线掌管制作部 一夜之间说法两极

（香港讯）香港《东方日报》10月7日独家报道，香港无线电视成功邀请影帝林家栋加盟，负责掌管制作部。这意味着，无线出身的林家栋将时隔22年重返娘家。有指，他回巢后会主力制作本土剧集，近日已开始在电影、电视圈招揽人才，除了电视监制，也向有实力的新演员招手。

《东方日报》记者就掌管无线制作部一事致电林家栋，未获得回复。媒体也询问曾任职无线总经理及董事的何定钧。他早前获邀复出担任无线高层，尽管八字还没一撇，但他对无线的运作及电视圈现况都一清二楚。对于林家栋回归无线担任制作部要职，何定钧直认不讳，问到双方可曾联络？他说：“不能答。”

然而，《明报》8日的报道推翻林家栋将重返无线一说。报道中指，无线企业传讯部否认传闻，称：“近日有消息指影帝及专业影视制作人林家栋先生加入无线电视担任制作部要职，公司对有关传言未有所闻；本公司行政主席许涛先生较早前在记者会上已回应传媒，表示并不认识何定钧先生，亦未曾与对方接触过。”

林家栋1988年参加无线艺员训练班入行，由小角色做起，1997年凭主演剧集《大闹广昌隆》奠定一线小生地位，至2001年拍完剧集《酒是故乡醇》决定离巢外闯，全力在影坛发展，2017年凭电影《树大招风》夺得香港电影金像奖、香港电影评论学会及香港电影导演会的影帝殊荣。除了幕前发展，他亦涉足幕后工作，曾担任电影《打擂台》等片的监制，2022年更凭电影《杀出个黄昏》夺得香港电影评论学会最佳编剧奖。