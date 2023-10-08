周润发叹中国拍片审查限制多引热议

（综合讯）香港影星周润发（发哥）在今年釜山国际影展获颁年度亚洲电影人奖，他日前出席记者会时叹中国拍片审查限制多，要找出解决方法，言论引起热议。

据悉，周润发当时面对一名记者提问，指他在香港电影黄金年代拍摄了很多作品，认为现在香港电影业如何？周润发指出：“因为中国有很多审查要求，我们的剧本必须经过很多不同部门审批，所以我们要很清楚剧本内容”，“我们现在有限制，对电影制作人很困难。”

他又说，在1980年代很多人都看香港电影，对此感到自豪，“但1997年（香港主权移交）后很多事情改变了，我们要留意政府的方向，这非常重要，否则很难取得资金拍电影。因为中国市场太大，所以我们要找出解决方法。”

周润发的言论很快被转发到微博上，引起中国网民议论，力挺周润发的网民表示，审查制度确实会严重影响创作自由，“审查确实让国产片创作受阻，受影响的不止香港地区，大陆电影创作也是不敢拍不能拍、拍了上不了上了要删减”；批评周润发的人则是扬言要求下架他演出的电影，像是《英雄本色》《上海滩》，认为他主演的电影充斥暴力，会对社会造成负面影响。

网民忧发哥遭封杀

也有网民开始担心周润发后续的发展和人身安危，认为他恐遭中国政府全面封杀，“发哥回家要小心了”“当心被以‘伤害民族感情’罪伺候”。