中国官方拿甜宠剧开刀 用漫画斥9种情节

（综合讯）中国官媒央视网8日撰文评论，指部分“甜宠剧”情节跟现实脱离，一切剧情安排都是为了服务男女主角谈恋爱，呼吁影视创作者“别再把糖色当成离谱剧情保护色”，也以漫画吐槽为爱而爱的情节。

央视网以《有的甜宠剧能不能别太性缘脑？干点啥都要谈恋爱》为题，批评说：“观看部分甜宠剧有感：男女主爱情驾到，通通闪开。明明新的婚恋观已在萌芽，而有些甜宠剧似乎仍停在过去。部分创作者明不明白，哪怕剧情设定的职业再新潮，服装搭配得再时尚，不更新陈旧的价值观，就还是土得掉渣。别再把糖色当成离谱剧情保护色，让大家吃点好的吧。”

所谓“性缘脑”是将性缘关系凌驾于亲缘、友缘、同事关系等其他关系，例如年轻人看到异性，就开始分析对方是否适合当对象，年长者看到年轻人就盘算对方适不适合当晚辈的对象。

央视网以十个漫画，呈现文中所诟病的剧情。网民看了漫画后，指出赵露思所演的《偷偷藏不住》、许凯的《你微笑时很美》《千古玦尘》、杨洋《我的人间烟火》《且试天下》、黄景瑜《他从火光中走来》、陈伟霆《照亮你》、陈飞宇《点燃我，温暖你》等都“中枪”。

一：什么剧都要加个感情线

央视网微博——中国官方拿甜宠剧开刀？

二：职业身份都是谈恋爱的陪衬

取自央视网微博

三：缺乏常识

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四：无视常理

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五：撞飞常情

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六：爱情观老旧

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七：奇葩择偶观

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八：总在拍爱，可根本不会拍爱

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九：假大女主，伪独立