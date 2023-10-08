林慧玲和曾晓晴无缘釜山亚洲内容奖

2023年亚洲内容奖及全球串流平台奖（Asia Contents Awards & Global OTT Awards）星期天（10月8日）在韩国釜山举行颁奖典礼，揭晓得奖名单。分别角逐最佳女主角奖和最佳女新人奖的林慧玲和曾晓晴到釜山出席盛会，可惜双双空手而归。

2019年从“才华横溢出新秀”出道的曾晓晴未能以沃土制作的英语剧《最后的夫人》前传《夜樱》（Sisters of the Night）拿下最佳女新人奖。韩剧“Moving”的高允贞打败曾晓晴、中国剧《漫长的季节》的李庚希、泰剧“Get Rich”的Phantira Pipityakorn和日剧《First Love初恋》的八木莉可子得奖。

身怀六甲的林慧玲以沃土的英语剧“Third Rail”角逐最佳女主角奖，该奖最终花落印度剧“Scoop”的女主角Karishma Tanna之手。其他入围者是韩剧《黑暗荣耀》的宋慧乔、马来西亚华语剧《患者》的陈子颖和美剧《特别行动：母狮》（Special Ops: Lioness）的Zoe Saldana（佐伊萨尔达娜）。韩剧“Moving”的柳承龙是本届视帝。

最佳男、女配角奖的得主分别是《台湾犯罪故事》的台湾演员薛仕凌和《黑暗荣耀》的韩国演员林智妍。

亚洲内容奖2023年更名“亚洲内容奖及全球串流平台奖”，更名前举办了四届。2022年，马艺瑄凭借英语剧《我的国土》（This Land is Mine）的表现获颁最佳女配角奖，方展发也以《我的国土》角逐最佳男演员奖。