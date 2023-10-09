在你的冬夜里闪耀（首播）

Winter Night

娱家戏剧台（星和Ch855）晚上8.00

中国爱情奇遇剧，讲述在城市漂泊，惨遭爱情事业双重打击的企业底层上班族郑达前（乔欣饰），意外获得一笔拆迁费，她在返乡生活的旅途中遭遇了一场火流星引发的磁暴，穿越到平行时空。在原来的世界里，郑达前对生活彻底失望，然而在平行世界里，破碎的家庭重归完整，错失的初恋慕子李（马思超饰）也奇迹出现，无法返回原世界的郑达前抓住这次机会，将以前的遗憾一一弥补……

在《为何是吴秀才？》，徐玄振（左）被黄寅烨（右）的真心打动，开始修正人生并共谱师生恋。（互联网）

为何是吴秀才？

Why Her?

U频道 晚上10.00

韩国律政剧，讲述冷酷无情的王牌律师吴秀才（徐玄振饰），在一起意外事件犯错后被迫转任到法学院教书，进而遇到曾经蒙冤入狱却真心守护她的男学生孔灿（黄寅烨饰），开始修正人生，共谱又甜又揪心的师生恋。本剧的亮点是徐玄振首次挑战恶女角色，黄寅烨则首次出任男一。

惊悚片《童童的风铃密室》由陈法蓉（右）主演。（互联网）

童童的风铃密室

Bell Chamber

Eazie TV应用·Thrill 晚上 9.00

主演：陈法蓉、郑佩佩、安泽豪、杨镜儒。取材自泰国广为流传的“古曼童”故事，讲述曾经将幼年弟弟害死的女子，在回到阔别已久的老宅，遇到了弟弟的恶灵还魂附身在古曼童，并对她进行复仇索命的故事。

《戈登拉姆齐明日厨神 第2季》的竞技战场也拉队到苏格兰艾尔郡的城堡。（星和娱乐提供）

戈登拉姆齐明日厨神 第2季

Gordon Ramsay’s Future Food Stars S2

BBC Lifestyle（星和Ch432，新电信Ch255） 晚上10.30

在这个真人秀节目，英国名厨Gordon Ramsay（戈登拉姆齐）要寻找想法最具创意的餐饮创业家。12名参赛者必须接受艰巨的烹饪挑战，甚至到一些令人惊叹的地点烹饪，包括苏格兰艾尔郡的格伦纳普城堡（Glenapp Castle），并且对未来目标和品牌的增长制定行销战略，获胜者可获得戈登拉姆齐的15万英镑的创业资本。