失眠熬夜问题一堆 明星公开睡眠隐私

好睡好起

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“无论你信什么教，都要相信睡觉。”这是香港TVB电视10期节目《好睡好起》说的。谁叫睡眠问题已经成为社会通病。太多人睡不好觉，于是节目特地走访各种“奇难”案例。

人类做最多的事就是睡觉，人生三分之一的时间花在这事上，但除了从小听到大的“早睡早起”之外，你对睡眠了解多少？既是真人秀，也是纪录片的《好》，每期通过趣味题目，带领大家好好认识睡眠。当然少不了明星亲身示范，揭开睡眠的神秘面纱。

比如，大家都知道早睡好，但上班族为了陪伴孩子，刻意压缩自己的睡眠时间，或是把白天的时间给了老板、恋人和亲人，想要享受私人时间，只有熬夜。有人患了躁郁症之类的疾病，无法入睡，最后缺觉与生病形成恶性循环。可早睡也无法保证没有烦恼。有人鼻鼾严重，殃及家人。经医生诊断，发现那叫睡眠窒息症，或是睡眠呼吸暂停综合征。气道堵塞造成的打鼾，恰似喉咙被勒住，最后造成大脑缺氧。大脑一旦损伤，患高血压、中风，甚至阿尔茨海默症的风险，都会大大提升。

伍咏薇为当女主可以不睡

伍咏薇在节目中公开睡姿。（互联网）

著名富豪霍启刚竟然让摄制队跟拍他“疲劳的一天”，公开他经过香港大学睡眠研究测试，患有中度睡眠窒息症，只因他为工作牺牲了太多休息时间。

伍咏薇演戏多年日夜颠倒，导致经常失眠，又因磨牙及鼻鼾影响睡眠质素。她曾发表《缺眠感言》：“我很享受（睡眠不足）这种痛苦，有一种演员，包括我自己在内，很享受被折磨的感觉。”她坦言宁愿睡眠不足，也不想开工不足，做不了女主角。听起来很病态，却很真实。

节目又为“睡眠不足”创造了一个新名词：睡眠债。有人以为，缺觉可以通过第二天或者周末多睡补回来，却怎么出现“越睡越累”？经过专家测试，没想到缺少睡眠带来的伤害，竟然不逊于长期酗酒。

睡眠专家也分享许多专业知识。比如，怎样才能好睡？“数绵羊”可有科学根据？熬夜为什么会亢奋；邀请嘉宾进入睡眠实验室，看他们一觉醒来，有何惊人发现？

节目实地调查，探讨不同群体的睡眠焦虑，也会通过嘉宾的亲身实践，参加“剥夺睡眠”的测试，揭露其中的危害。

趣味的个案不少，如明明缺觉的老奶奶平时喝水都打瞌睡，但一坐上牌桌，马上精神十足。还有为了工作而选择不睡觉的演员，把睡眠视为一种兴趣。

周嘉洛边讲对白边睡着

李璨琛女儿李元元（右）不爱睡觉，被妈妈催上床时会闹别扭。（互联网）

有一集的主题是“梦境成真”，相传发明家爱迪生需要灵感时，会闭起双眼手持汤匙或小球，当进入睡梦，手上东西会跌落地，发出声响，刺激自己“小宇宙大爆发”，让人好奇地想实测一下这个传说中的“睡梦灵感提炼大法”有没有那么神准。

草蜢组合成员蔡一杰分享他的“睡觉作曲”经历——他睡觉睡到一半，突然旋律在他的脑海里浮现，他的直觉是在梦境里作了那首歌。

受TVB力捧的周嘉洛年轻电力足，也曾累到拍戏讲对白当儿睡着了，真是匪夷所思。

根据亚太区儿科睡眠协会的调查，香港宝宝是全球最睡得最晚的宝宝。节目访问李璨琛的5岁网红女儿李元元，因为她出了名不爱睡觉，并通过她的实验尝试解决小朋友不睡的困扰。

主持人也到老人院研究长者“出人意表”的生理时钟，意外遇上一名饶舌阿婆，她使出看家本领念出押韵打油诗，“吓到”主持人，场面搞笑。还有81岁的阿婆半夜必定准时起床，在院舍四处巡查，被戏称为“保安阿婆”。

节目主持人之一是记者出身的方东升，他被赞常吐金句，且所主持的节目如《寻人记》系列必属佳作。