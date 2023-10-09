陈奕迅北美巡演惊传工作人员性骚志工

（综合讯）金曲歌王陈奕迅近来正在举行世界巡迴演唱会，9月飞到北美进行演出，没想到，8日有演唱会志工出面指控遭主办方工作人员性骚扰，且主办方与加害者一直没有给予正式道歉，让她忍无可忍决定公开发声。

匿名为“正义螺蛳粉” 的网友8日发出长文，控诉自己于9月18日至22日担任陈奕迅演唱会志工的期间，遭到主办方的员工戴某性骚扰。她透露，20日晚间接到戴某的电话，原以为对方像前几天一样是要交代隔日的工作内容，“没想到‘被告知的工作’是去机场接他，并开车前往旧金山各类景点游玩。”

志工发文控诉遭演唱会工作人员性骚扰。（互联网）

“正义螺蛳粉”表示，她起初不解为何带团队游玩也是自己的工作，但本着将工作善始善终的想法，于是21日如约前往机场接戴某，并按对方的要求先将行李搬至艺人所在的酒店，“...接着他提出了载他去购物场所购物并吃饭的要求，我才明白原来不是团队一起游玩，而是我与他二人。”

对于诡异的状况，“正义螺蛳粉”仍抱持着同事正常社交的心态，答应载戴某去购物，然而在购物途中，对方竟脱口而出“你这样好像我的小女朋友”，一番话令她感到不适，“后来吃午饭的过程中，K（戴某）一直在邀请我晚上跟他一起喝酒，我一直拒绝。之后回到车上，K开始变本加厉地说一些不适当的言语以及肢体接触，越发地过度亲暱。”后来男方甚至提出要她“陪睡一晚”。

志工晒出与工作人员的对话。

“正义螺蛳粉”表示，她在焦虑一晚后，将行车记录器当作证据，并联络了介绍自己当志工的H某。在经过沟通后，H告知她“K表示非常后悔”、“愿意金钱赔偿，大事化小、小事化了”，但她不愿接受此类的“封口”行为，也不希望戴某的女友继续受欺瞒，于是她在24日联络了主办方星煌娱乐，要求公正处理。

“正义螺蛳粉”指出，她在隔天虽然收到主办方告知“已经开除涉事员工”，但至今她都没有收到任何正式道歉，也没有看到对方实质的处罚证据，“我呼吁主办方正视此事，不仅仅是简单地开除涉事员工，还需要採取切实措施，确保受害者得到公正对待，给予涉事员工应有的处罚，给我书面道歉，另外，我需要公司尽快反还20号就该向我报销的款项。”她也提到，作为陈奕迅的粉丝多年，她原本很担心会因为舆论问题带给偶像麻烦，“但我一天不站出来，就永远只能躲在这个徒有虚名的安全屋里，永远不可能得到真正的‘安全’。”

星煌娱乐声明。（互联网）

对此，星煌娱乐稍早发出紧急声明，表示经过调查后，涉事人戴某是公司员工的朋友，同样是志工，而非公司的正式员工，“另作为落地承办单位，我们会积极主动地配合主办单位以及当事人解决纠纷问题，查清事实。如三藩市（旧金山）志愿者（正义螺蛳粉）需要协助，本公司会全力配合。”