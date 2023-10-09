林慧玲挺6月孕肚釜山行 收获影帝柳承龙的暖暖包

林慧玲挺着6月孕肚釜山行，丈夫叮咛万事莫逞强。她未拿下亚洲视后宝座，但有意外“收获”——韩国影帝柳承龙的贴心暖暖包。

2023年亚洲内容奖及全球串流平台奖（Asia Contents Awards & Global OTT Awards）星期天（8日）在韩国釜山的颁奖典礼上揭晓得奖名单。林慧玲和曾晓晴分别角逐最佳女主角奖和最佳女新人奖，两人到釜山出席典礼，可惜双双空手而归。

林慧玲以沃土影视制作的英语剧“Third Rail”角逐最佳女主角奖，该奖花落印度剧“Scoop”的Karishma Tanna之手。其他入围者是韩剧《黑暗荣耀》的宋慧乔、马来西亚华语剧《患者》的陈子颖和美剧“Special Ops: Lioness”的Zoe Saldana（佐伊萨尔达娜）。

林慧玲在颁奖典礼结束后接受《联合早报》访问。她说：“知道入围的时候，看了入围名单，其实觉得已经赢了。因为入围真的不容易，也不是理所当然的。我今天带着轻松愉快的心情出席盛会，有缘得奖那当然是美梦成真，但今晚的我确实非常开心，因为有新体验。觉得好幸运，好幸福。”

聊起釜山行的所见所闻，她提到韩国影帝柳承龙，“大家都很接地气，尤其是非常资深的演员柳承龙。他发现我们几个女演员蛮冷的，特地拿暖手包给我们取暖。我一直挺欣赏他的演技，很开心他夺得最佳男主角奖。”柳承龙以韩剧“Moving”打败日剧“First Love”的佐藤健、中国剧《漫长的季节》的范伟等演员，获颁最佳男主角奖。

林慧玲希望明年还有机会出席这个釜山盛会，“整个体验让我大开眼界。感恩沃土影视、新传媒和‘Third Rail’工作人员的付出，让我有机会被提名并体验这一切。”

孕妻走红毯 丈夫按赞支持

林慧玲在9月中宣布怀孕后，首次出国参加颁奖典礼。她说，身体状态挺好的，“昨晚在飞机上没睡，但或许因为第一次来釜山并出席盛会，所以不觉得累。”她透露，颁奖典礼举行时，腹中宝宝一直在踢她，“宝宝应该很兴奋，尤其是当有现场表演时，宝宝踢得更厉害，应该像爸爸热爱音乐吧。”

丈夫在她出发前，一直提醒她万事不要逞强，千万不要提行李，不要让自己太累。据记者观察，林慧玲的丈夫很留意妻子的动态，因为林慧玲走红毯的画面上载早报社媒后，他很快就按赞了，相当给力。

曾晓晴见到“女神”

从“2019年才华横溢出新秀”出道的曾晓晴，未能以英语剧《最后的夫人》前传《夜樱》（Sisters Of The Night）拿下最佳女新人奖。该奖得主是韩剧“Moving”的高允贞。

曾晓晴告诉早报：“这次真的很平常心，能被提名以及能去参加典礼已经很开心了！很星光熠熠的一个晚上，准备走红毯前，看到了不同地区的演员，也跟一些演员拍照留念。”众多演员中，她最开心看到台湾演员许玮甯，“能跟女神许玮甯合照，真的好激动！”

曾晓晴喜见台湾女神许玮甯。（取自新艺经纪IG）

曾晓晴入行四年，首次获得海外演技奖项提名，“这个提名当然给了我多一点信心，也希望能继续磨练自己的演技，我很爱这份工作。”

其他奖项方面，最佳男、女配角奖得主分别是《台湾犯罪故事》的台湾演员薛仕凌和《黑暗荣耀》的韩国演员林智妍。陈妍霏以影集《人选之人——造浪者》，与韩团Seventeen成员文俊辉共同获得年度新星奖。韩剧“Moving”是最大赢家，一共获得六项大奖。

韩方购买本地原创IP

本地影视幕后人在釜山也有动向。新加坡沃土影视7日与韩国娱乐公司One Entertainment，在资讯通信媒体发展局的见证下，签署谅解备忘录（MOU）。韩方将买下沃土原创故事“Cafe Verita”的IP，事成后，即创下韩国娱乐公司买入新加坡原创剧本IP的先例。

“Cafe Verita”的故事聚焦在一家有神奇力量的咖啡馆，踏入咖啡馆的人会忍不住说真话，唯独新来的兼职男员工不受影响，这令老板娘百思不得其解。