梅艳芳逝世20周年 新加坡举办致敬系列活动

“百变天后”梅艳芳是香港著名歌手与演员，她于2003年因子宫颈癌导致肺功能衰竭病逝，得年40岁。为纪念梅艳芳逝世20周年，新加坡歌迷连同梅艳芳国际歌迷会将在新加坡举办“情怀未变 梅艳芳”活动，分为展览会、电影节与音乐会三个部分。

芳踪倩影：致敬梅艳芳展览

梅艳芳在音乐界与演艺界功勋卓著，展览将展出她的音乐专辑，其中包括黑胶唱片、CD和磁带。电影相关的作品则有她的电影海报和其他电影纪念品（其中一些带有她的亲笔签名），还有她在1992年度十大劲歌金曲颁奖典礼上获得的荣誉奖。

展览另一亮点是梅艳芳生前穿过的10件服装，从传统保守到现代大胆，公众可一窥“百变梅艳芳”当年的风姿。

展览位于莱佛士城3楼，开放日期与时间为10月27日至11月5日，早上10时至晚上10时。

百变芳华：致敬梅艳芳电影节

梅艳芳曾凭借电影《胭脂扣》获得台湾金马奖、香港金像奖以及亚太影展最佳女主角等殊荣，为她在演艺界立下了不可撼动的地位。

电影节将放映8部梅艳芳主演的电影，其中包括剧情片《胭脂扣》、动作片《东方三侠》和喜剧片《审死官》。

梅艳芳因宫颈癌去世，“情怀未变 梅艳芳”活动将与新加坡癌症协会合作筹集资金，为低收入家庭的妇女提供免费的宫颈癌检查。电影节开幕电影《胭脂扣》将出售200张售价$60的门票，所得收益将全数捐献给新加坡癌症协会。

电影节其他电影门票10月9日开始售卖，票价为$18。

经典流芳： 致敬梅艳芳音乐会

梅艳芳的音乐风格多变，获得的音乐奖项数不胜数，更曾连续5年获得香港十大劲歌金曲最受欢迎女歌星奖。

新加坡爱乐管乐团将演奏与梅艳芳有关的经典曲目，包括她演唱过的歌曲、她出演电影的主题曲，以及她的挚友——罗文、陈百强与张国荣的歌曲。演唱曲目包括《似水流年》《心债》与《女人花》等。

演唱会将在12月23日晚上7时30分在滨海艺术中心音乐厅（Esplanade Concert Hall）举行。门票于10月10日开始贩售，票价介于$25-$50之间。