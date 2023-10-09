名导曝锺楚红义气之举 避与张曼玉冲突

（综合讯）知名导演杨凡作品无数，2020年更以《继园臺七号》拿下威尼斯影展最佳剧本奖，也曾与张艾嘉、张曼玉，锺楚红和郑裕玲等知名女星合作过，近日他接受採访透露与女明星合作秘辛，爆料锺楚红、张曼玉差点因为一个原因爆发冲突。

杨凡近日接受《旧日的足迹》访问，提到与张曼玉合作拍电影《玫瑰的故事》的往事，指刚认识她时是在百货公司工作，便觉得她是位特别的女孩，之后参加港姐走红。杨凡也发现，张曼玉的演技令他惊叹，赞她学习能力很强，对于导演的指点和建议她也一点就明。

周润发和张曼玉当年主演的爱情文艺片《玫瑰的故事》改编自亦舒同名小说。（互联网）

但是，张曼玉一开始并不接受穿泳装、吻戏、床戏等比较大尺度的剧情，在详细谈过后，张曼玉最终答应接演，岂料，她当时的经纪公司邵氏却认为片酬给得太低，要求加5万港元（约8740新元），让杨凡陷入抉择。

导演杨凡回忆起当年拍摄《玫瑰的故事》背后鲜为人知的趣事。（互联网）

杨凡坦言当时有考虑换角，原因除了与张曼玉片酬谈不拢外，另外就是全世界都认为“玫瑰”这个人物较适合由锺楚红来扮演。苦恼的他因此跑去问锺楚红是否能演这角色，谁知道锺楚红竟直接拒绝，她认为自己与张曼玉是朋友，不能随便抢对方的角色，二来是因为杨凡已跟张曼玉签约，大家都已经知道她是“玫瑰”，最后杨凡只能选择加片酬，继续跟张曼玉合作，也因锺楚红义气之举，与张曼玉当年才没有因“争角色”而失和。