旧金山开唱 陈奕迅指“处处丧尸”惹议

（综合讯）金曲歌王陈奕迅旧金山演唱会风波不断，先有女志工申述被男工作人员性骚扰，后有陈奕迅公开指旧金山，到处是“丧尸”（瘾君子）与“地雷”（排泄物），言论引发争议。

陈奕迅在演唱会上公开指出，旧金山到处都是依赖药物的人，就像丧尸。他还说，旧金山简直就是地雷区，到处都是排泄物，还不是宠物的排泄物。此言一出，引起现场观众的一片哗然欢呼，但他此番调侃也引起争议。有网友认为，陈奕迅言论过于攻击性和无礼，他不该用这种方式表达对旧金山的批评。

网友指出，这言论可能对城市形象和居民尊严造成负面影响，一些人也质疑陈奕迅对旧金山实际情况的了解程度，认为他没仔细观察调研就做出这番评价。

不过，有不少网友支持陈奕迅观点，认为艺人有权利和责任，对社会问题发声，并希望通过他们的影响力，引起更多人关注和关心。

演唱会女志工被性骚扰

另一方面，陈奕迅粉丝、匿名为“正义螺蛳粉”的网友也发长文控诉，遭主办方员工K（戴某）性骚扰，对方打电话要她去机场接他，她以为是工作需要照做，后来K又要她陪同购物及吃饭。

“他对我说‘你这样好像我小女朋友’，还在吃饭时一直灌我酒，在车上又有一些不当言词及肢体接触，后来直接跟我说‘陪我睡一晚’。”

“正义螺蛳粉”将行车记录器当证据，联络介绍她当志工的H某。经过沟通后，H告知她“K愿金钱赔偿”，但她不接受此类“封口”行为，也不希望戴某女友受欺瞒，联络主办方星煌娱乐，要求公正处理。

“我隔天收到主办方告知已开除涉事员工，但至今没收到任何正式道歉，也没看到对方实质处罚证据，作为陈奕迅粉丝多年，我原本担心会因舆论问题带给偶像麻烦，但我一天不站出来，永远不可能得到真正‘安全’。”

星煌娱乐稍早发出紧急声明，表示经过调查后，涉事人戴某是公司员工朋友，同样是志工而非公司正式员工，承诺积极主动配合主办单位及当事人解决纠纷问题，查清事实。