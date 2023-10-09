伊能静身世坎坷 自爆差点没被生出来

（中国讯）艺人伊能静和哈林（庾澄庆）离婚后，2015年与小10岁的中国男星秦昊结婚，也经常在社媒上分享生活日常。伊能静过去在节目《金星秀》谈自己身世的片段被挖出，排行老七的她，透露前面有四个姐姐，但有三位已经离世。且由于爸爸有重男轻女的观念，导致她差一点没有被生下来，所幸邻居阿姨一句话，把她救了回来。

伊能静过去曾在节目中透露，爸爸有重男轻女的观念，而这也让妈妈相当自责，在怀上伊能静时还抛下重话：“这一个出来再是个女儿的话，我必须要去生儿子。”因此妈妈当年并不想把她生出来，甚至尝试各种方式要把她拿掉都没成功，直到有一天决定要去堕胎，隔壁的阿姨一看妈妈的肚子后告诉她，“你这个肚子是尖的，应该是个儿子。”但生下来后却是个女儿，更让爸爸直接转头就走，并和其他人生了三个儿子。

伊能静的童年非常坎坷，也早就她像男孩那样刚毅的性格。（互联网）

在伊能静长大后，妈妈也向她透露当年曾拿着30万台币（约1万2700新元）给那个和爸爸生小孩的女人，求把儿子卖给她并承诺会努力抚养长大，怎料对方却只是一脸骄傲的抱着儿子对着她妈妈说：“你呀！肚皮不争气，生不出来。你知道吴敏（伊能静的父亲）替这个孩子取名叫什麽吗？叫吴悔（意指不后悔在外面有这个孩子）。”让妈妈当场崩溃。伊能静坦言，自己不恨爸爸，因为妈妈从小就灌输她关于爸爸的正面形象，甚至在14岁的时候就努力赚钱帮爸爸还掉1000多万台币（约43万新元）的债务，甚至供养爸爸新组成的家庭。