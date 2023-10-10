随金南佶李相仑骑车 寻找人生难题答案

至少留下点什么 Leave Anything



可上网观看

看了两集金南佶和李相仑一起拍摄的公路纪录片《至少留下点什么》，很深刻地感受到这个节目疗愈，又具启发性。

以“公路旅行＋人生难题”包装，两名欧巴骑着重型电单车在韩国各地美丽的道路上奔驰，与不同领域的人生导师见面，寻找一些人生难题的答案。

节目开头抛出提问：已经长大成人，为何问题总是在增加？即使苦恼也无法辨明方向。

节目组请观众通过短信提出问题，两名艺人带着这些迷路者的疑问，骑着车狂奔，或冒雨前行，或跌跌撞撞，一路上遇见新的朋友与新的世界，他们是否能找到答案？

导师故事像心灵鸡汤

两名帅哥型男骑着重型电单车的画面确实净化心灵，但节目的主角其实是两人拜访的多位人生导师，他们的故事，是心灵鸡汤，他们的谈话，是智慧之言。

例如在韩国最北端的人工湖破虏湖，湖中的岛屿“秘水九美”有九个村庄相邻，共住了45户人家。金南佶和李相仑随着邮递员乘船到秘水九美，邮递员不是把东西放在码头让村民自领，而是亲自送上门，即使只是一封电话账单，也亲手交上村民。

当地的村民都是年长者，50多岁的邮递员也不年轻，但他会帮老人家扛大米、行李等重物。他说自己10岁时就背着背架砍柴干农活，邮递员的工作已做了21年。他是这个岛屿唯一的邮递员，村民都说没了他可不行。

金南佶和李相仑向邮递员提问观众的“人生难题”：长大成人后要以怎样的心态为自己的人生负责？邮递员说：“我觉得人生在世，至少得吃一次苦才对生活有益。要竭尽全力做好自己的工作，不给人造成麻烦。”

李相仑（左）和金南佶（中）拜访不同领域的人生导师，为观众寻找人生难题的答案。（取自金南佶IG）

要发现出路，先迷路

另一站，两艺人随着一位年轻医生到村庄出诊。一名阿姨有手腕疼痛的问题，却一直不愿意动手术，即使医生解释只是小手术，但比起手术，她更担心自家的农活，也不想住院麻烦孩子照顾。金南佶在一旁听了阿姨的话，立即起身走出房间，原来他已忍不住湿了眼眶。

金南佶和李相仑问这位医生为何选择到村庄行医？医生说：“我对现在的生活有满足感。我以前在诊疗所看诊，很不开心，那时候常喝酒。虽然钱和各种事物很重要，但这份工作让他们变得不那么重要，在这个过程中，我受益良多。即使未来我什么都没有，但看到老人家展现的样子，已经足够了。”

这位医生最触动我的一段话是，回应观众在30多岁仍困惑自己没有梦想时，他说：“这份工作我做了四年，之前也是迷路了，才找到这条路，所以要发现出路，迷路是必须的过程，需要有迷失方向的勇气。没有梦想只是一个过程，不用太担心。”

以行动治愈伤痛

另一个让我感动的故事，是登山者朴正宪的经历。2005年，当时34岁的他与一个后辈登上喜马拉雅山乔拉杰峰的1500米垂直壁，不幸发生意外，五天后才获救，同伴丢了性命，他则因为严重冻伤，八根手指截肢。

少了八根手指，行动不如以往，朴正宪用新的方式重启探险人生。他骑脚踏车横穿丝绸之路，还有从喜马拉雅山到印度6600公里的路程，他以滑雪、划皮艇、骑脚踏车、徒步等方式完成，更是世界首名以滑翔伞横渡直线距离2400公里的喜马拉雅山东西山脉。

金南佶（下）比李相仑大一岁，两人相处如兄弟般融洽。（取自金南佶IG）

朴正宪在节目分享：“人生难免会陷入低潮，我的教训是，以前攀登时从来没想过会坠落，但是坠落之后，我才意识到这也是攀登的一个过程。我人生中最珍贵的时光是那两年痛苦的时光，因为那段时光让我重新站起来。我能治愈所有的伤痛，是因为付诸行动，当我们行动时，所有的烦恼与痛苦都会消失。”

旅途中也有趣事。金南佶遇到几个不认识他的小朋友，他问：“你们看电视剧吗？哪些是叔叔我主演的电视剧呢？”其中一个小朋友小声地回答自己看了“Island”，金南佶尴尬地说：“看了‘Island’？那怎么不认识我呢？”结果小朋友说：“‘Island’只看到车银优。”金南佶好气又好笑。不料小朋友再次发动攻击，说金南佶长得和网上的照片不一样，金南佶说：“因为没化妆，是叔叔啊！”