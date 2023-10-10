暗黑电话 The Black Phone

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上9.00

1978年，美国科罗拉多州小镇少年芬尼（Mason Thames饰）被“掳童犯”的杀人魔（Ethan Hawke饰）绑架，囚禁在地下室的芬尼发现墙上有一部古董电话，尽管电话线已断，但他每晚总能接到遭“掳童犯”杀害的受害者来电，他们仿佛要帮他。与此同时，芬尼的妹妹也梦到与之相关的异象，指引她寻找哥哥。

最爱这样玩!

8频道 晚上8.00

今晚迎来“排场最大“的大哥级人物李国煌加入最爱组，和巫许玛莉与陈粉樱一起为最终篇章拼搏。另一位大哥陈建彬和周崇庆、蔡荣祖一起为Love Love组争取最后的胜利。他们到中部找好吃的萝卜糕，“最爱冷知识”两组拼猜题，也以怀旧金曲带大家回味经典好歌。最终的胜利，花落谁家？

空中访民情 2023

8频道 晚上8.30

教育部兼人力部政务部长颜晓芳与嘉宾探讨有关自我提升面对的挑战。Wah!banana网络制作人熊令仪如何鼓励员工快乐学习中文？

为何是吴秀才

U频道 晚上10.00

TK会长崔泰国不满吴秀才说自己就能代表TK律师事务所，流放她去大学当教授，让吴秀才多年来的努力付之一炬。

女心理师 Psychologist

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上10.00

主演：杨紫、井柏然、王嘉、菅纫姿。心理咨询师贺顿在事业经历巨变之后，创建独立心理咨询室，从一份导师交代的神秘档案背后挖掘出惊天秘密，在伙伴帮助下阻止了悲剧的发生。